רכבו של המחבל ערוץ 7

הצהרת תובע הוגשה הבוקר (ראשון) נגד המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בבית המלון בקיבוץ צובה לפני כשבועיים.

ביום שישי לפני כשבועיים בשעות הצהריים הגיע המחבל, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-40 לחייו ועובד תחזוקה במלון, לחדר האוכל בזמן שאורחים רבים שהו בו.

הוא נטל סכין מהמקום ודקר שניים מהם. אחד מהנפגעים נפצע באורח קשה והשני באורח בינוני, והשניים פונו לטיפול בבית החולים.

שוטר ששהה בחופשה במלון יחד עם אזרחים נוספים גילה נחישות, חתר למגע והצליח להשתלט במהירות על המחבל ובכך מנע פגיעה נוספת.

בחקירתו בימ"ר ירושלים הודה המחבל במניעיו ואמר, "אני דקרתי אותם כי הם יהודים וכי רציתי שאחרי שאני אדקור אותם ירו בי".

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אמיר ארזני, שהגיע לזירה, שיבח את תגובת השוטר והאזרחים, אשר לדבריו "מנעו המשך סכנה לחיי האורחים הרבים ששהו במקום".

לאחר השלמת החקירה והארכות מעצרו, הוגשה היום כאמור ההצהרה על ידי פרקליטות מחוז ירושלים, וכתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו בימים הקרובים.

עדים לאירוע סיפרו כי הדוקר צעק "אללה ואכבר" ודקר. אחד מהפצועים הוא קרוב משפחה של השוטר, שמסר כי כשהבחין באירוע לא הספיק לשלוף את נשקו וקפץ על המחבל עד שהשתלט עליו.