ראש הממשלה בנימין נתניהו התנצל הערב (שני) בפני ראש ממשלת קטאר מוחמד אל-ת'אני בשיחת טלפון מהבית הלבן.

הקטארים דורשים בין היתר שישראל תעביר פיצויים למשפחת איש הביטחון הקטארי שנהרג בתקיפה הישראלית בדוחא.

בהודעה הרשמית של הבית הלבן נאמר כי "כצעד ראשון, ראש הממשלה נתניהו הביע את צערו העמוק על כך שתקיפה ישראלית נגד מטרות חמאס בקטאר הרגה בשוגג חייל קטאר".

עוד נמסר "הוא הביע צער נוסף על כך שישראל, בניסיון לפגוע במנהיגי חמאס במהלך המשא ומתן על בני הערובה, הפרה את ריבונותה של קטאר, ואישר כי ישראל לא תבצע שוב מתקפה כזו בעתיד. ראש הממשלה אל-ת'אני בירך על הבטחות אלו, והדגיש את נכונותה של קטאר להמשיך ולתרום תרומות משמעותיות לביטחון וליציבות האזורית. ראש הממשלה נתניהו הביע את מחויבותו לכך".

מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו נמסר כי הוא שוחח עם מקבילו הקטארי ואמר: "אדוני ראש הממשלה, אני רוצה שתדע שישראל מתחרטת על כך שאזרח קטארי נהרג בתקיפה שלנו. אני מבקש להבהיר שישראל כיוונה לחמאס - לא לקטארים".

עוד הוסיף: "ישראל אינה מתכוונת להפר שוב את ריבונותכם בעתיד, והתחייבתי לכך בפני הנשיא. אני מודע לכך שלקטאר יש טענות כלפי ישראל ולישראל יש טענות כלפי קטאר - מהתמיכה באחים המוסלמים, דרך הסיקור של אל-ג'זירה ועד לעידוד רגשות אנטי-ישראליים בקמפוסים". עוד נמסר כי נתניהו הביע תמיכה ביוזמת הנשיא האמריקני להקמת צוות תלת-צדדי שידון בנושאים שבמחלוקת בין המדינות.

פגישת נתניהו וטראמפ הבית הלבן

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב אחרי ההתנצלות של נתניהו כי "התקיפה של בכירי חמאס, הוגי טבח 7 באוקטובר במדינת האויב קטאר, הייתה תקיפה חשובה, צודקת, ומוסרית מאין כמותה. טוב מאוד שקרתה".

לדבריו, "מי ששולח מפלצות לשרוף תינוקות, לאנוס נשים ולחטוף קשישות צריך לדעת שאין שום מקום בעולם שהוא בטוח בו. הגיע הזמן לומר לעולם את האמת: קטאר היא מדינה תומכת טרור, מממנת טרור ומסיתה לטרור. שום כסף לא ינקה את הטרור מידיהם".

גם שרת ההתיישבות אורית סטרוק הגיבה להתנצלות, ותהתה ברשת X: "האם אמיר קטאר התנצל בפני ראש הממשלה נתניהו על ה 7 באוקטובר?".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "היום הוא יום השנה להסכם מינכן שנחתם ב 29.9.1938. כאז כן היום, מהדהדת אמירתו של צ'רצ'יל "אנגליה יכלה לבחור בין חרפה למלחמה, היא בחרה בחרפה ולכן תקבל גם מלחמה". ההתנצלות המתרפסת בפני מדינה תומכת ומממנת טרור היא חרפה".

יו"ר ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן הגיב: "לא ייאמן שנתניהו התנצל בפני הקטרים שעד היום לא גינו את טבח השבעה באוקטובר, אך הוא מעולם לא התנצל בפני עם ישראל על כך שבמשמרת שלו נרצחו, נאנסו ונחטפו אלפי ישראלים".

מוקדם יותר הערב נתניהו הגיע לבית הלבן, לפגישה דרמטית עם טראמפ והשניים צפויים לדון בתוכנית האמריקנית לסיום הלחימה בעזה.

בבית הלבן ציינו כי "אנחנו קרובים מאוד לעסקה", בהתייחס ליוזמת "21 הנקודות" של טראמפ, במסגרתה אמורים להשתחרר כל 48 החטופים משבי חמאס. בהמשך מתוכננת מסיבת עיתונאים באולם של הבית הלבן, ששמור להצהרות היסטוריות.

אל הבית הלבן הגיעה משלחת בכירה מקטאר כדי לדון ולקדם עסקת חטופים שתביא לסיום המלחמה. דקות ספורות לפני הגעתו של נתניהו שוחח טראמפ עם אמיר קטר, כחלק מהמאמצים לקדם את המתווה.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה לפני הפגישה כי השליח סטיב וויטקוף "שלח לצדדים את יוזמת '21 הנקודות' המפורטת, והנשיא מצפה ששני הצדדים יסכימו. כדי להגיע לעסקה סבירה עבור שני הצדדים, הם צריכים לוותר קצת וייתכן שיעזבו את השולחן קצת לא מרוצים, אבל בסופו של דבר ככה נסיים את הסכסוך הזה".

צילום: אבי אוחיון/ לע״מ

צילום: אבי אוחיון/ לע״מ

צילום: אבי אוחיון/ לע״מ

צילום: אבי אוחיון/ לע״מ

צילום: אבי אוחיון/ לע״מ

צילום: אבי אוחיון/ לע״מ