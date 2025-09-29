מוחמד אל-פרח, חבר הלשכה המדינית של ארגון אנסאר אללה החות’י בתימן, תקף את תוכנית הנשיא דונלד טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. לדבריו, מדובר בתוכנית שאינה ניתנת ליישום.

אל-פרח אמר כי מטרת התוכנית היא להטיל על ארגונו את האחריות למצב, לבלום את הזעם בעולם כלפי ישראל ולפורר את הסולידריות הבינלאומית עם הפלסטינים.

במקביל, דווח כי חמאס קיבל רשמית את התוכנית האמריקנית מידי המתווכות מצרים וקטאר, והנהגתו התחייבה לבחון אותה בגישה חיובית.

צרפת ואיטליה פרסמו הודעות בהן בירכו על יוזמת טראמפ, והביעו נכונות למלא תפקיד פעיל בהוצאתה לפועל.

מנהיג הג'יהאד האיסלאמי זיאד נח'אלה הביע התנגדות לתכנית של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה והחזרת החטופים.

זיד כתב: "מה שהודיעו עליו במסיבת העיתונאים של טראמפ ונתניהו הוא הסכם אמריקני-ישראלי, והוא מבטא את העמדה של ישראל לחלוטין, והוא מתכון להמשך התוקפנות נגד העם הפלסטיני".

לדבריו, "בכך ישראל מנסה לכפות דרך ארה"ב את מה שהיא לא הצליחה להשיג במלחמה. לכן, אנו מחשיבים את ההכרזה האמריקנית-ישראלית בתור מתכון לפיצוץ של האזור".