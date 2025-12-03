הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה פרסמה בצהריים (רביעי) הודעה רשמית, ובה טענה כי אנשיה איתרו גופה של חטוף בבית לאהיא שבצפון הרצועה.

לפי ההודעה, הגופה אותרה במהלך פעילות של כוחות הארגון באזור. חמאס עדכן כי הגופה תימסר לישראל בשעה 17:00 בתיאום עם הצלב האדום.

הבוקר משרד ראש הממשלה אישר כי בתום בדיקת הממצאים שהועברו אתמול לישראל במכון לרפואה משפטית, נמצא כי הם אינם קשורים לאף אחד משני החטופים החללים.

ברצועת עזה נותרו שני חללים חטופים - רס"ל רן גואילי וסונטיסק רינטאלק. רן בן ה-24 ממיתר, לוחם יס"מ, נפל בקרב בקיבוץ עלומים.

לפני כשבוע וחצי הושבה לישראל גופתו של החלל החטוף דרור אור בן ה-48, שנרצח ב-7 באוקטובר ונחטף לרצועת עזה מבארי.

דרור אור מבארי היה בעל ליונת ז"ל ואב לשלושת ילדיו - יהלי, נעם ועלמה. הוא עבד במשך שנים רבות במחלבת בארי אותה ניהל בשנים האחרונות.