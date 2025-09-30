נתניהו בישיבת הממשלה איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

הממשלה אישרה הערב (שלישי) פה אחד את מינויו של האלוף במילואים דוד זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי.

זיני ייכנס לתפקידו ב-5 באוקטובר, י"ג בתשרי. ראש הממשלה נתניהו בירך על המינויו ואמר שהמציאות אחרי ה-7 באוקטובר מחייבת ראש שב"כ חדש המגיע מחוץ לשורות הארגון.

נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר: "‏אלוף זיני מביא עימו ניסיון עשיר ומגוון של עשרות שנים כלוחם ומפקד בהגנה על מדינת ישראל ואזרחיה, וכעת הוא מקבל על עצמו להוביל את שירות הביטחון הכללי בתקופה רגישה ומאתגרת ביותר - מבחינות רבות - בתולדות מדינת ישראל. ‏בימים רגישים ומאוימים כמו אלה, כשגם היום ישראלים חפים מפשע הותקפו באכזריות בפעולת טרור, חשוב להזכיר לכולנו עד כמה תפקודו המיטבי והממלכתי של השב"כ קריטי להגנה על החברה הישראלית, על ביטחונה ועל ערכיה. אני מאחל לראש השב"כ דוד זיני הצלחה רבה בתפקידו החדש, ומצפה לפעול עמו בשיתוף פעולה כפי שהיה עם קודמיו".

נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה: "חזרתי עכשיו מארצות הברית בשליחות הממשלה ובשליחות אזרחי ישראל. באו"ם הצגתי את האמת על מדינת ישראל, של מדינת ישראל, של אזרחיה וחייליה. בוושינגטון סיכמתי עם הנשיא טראמפ על מתווה לשחרור כל חטופינו, והשגת כל מטרות המלחמה שהצבנו. אני אמסור דין וחשבון מפורט יותר גם לחברי הממשלה וגם לחברי הקבינט".

בהתייחסות למינוי אמר: "אנחנו הולכים למנות היום את האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. אני מאוד מאוד התרשמתי ממנו במהלך השנים ואני מכיר אותו כבר הרבה שנים; את תפקידיו השונים בצה"ל, בהם עבד בצמידות לשב"כ. אני ראיתי גם את הנחישות שלו, גם את המנהיגות שלו, גם את היכולות שלו לחשוב מחוץ לדפוסים המקובלים, ולראות את הדברים בטרם התהוו, ואני חושב שהוא האיש הנכון להוביל את השב"כ. מישהו שאמנם מכיר את המערכת, אבל לא נמצא בה. אין לי ספק שתהיה לו הצלחה גדולה, ואני בטוח שכולם תומכים בה. ההצלחה הזו חשובה לביטחון כל אזרחי ישראל".

במכתב שהועבר לשרים מוקדם יותר נכתב כי היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, הבהירה כי "אין מניעה משפטית לאשר את הצעת ההחלטה".

היועמ"שית הנחתה את זיני שבכל במקרה שבו יתקל בבקשה של ראש הממשלה שנוגעת לעניינים אישיים, פוליטיים או פליליים, עליו לפנות ליועץ המשפטי של שב"כ לקבל חוות דעת והנחיות.

עוד עלה מהמכתב כי המשנה ליועצת המשפטית, גיל לימון, פנה לוועדה למינוי בכירים עוד בטרם אישור המינוי בוועדה, והעביר לידיה "מידע רגיש" שהתקבל בעניינו של זיני. למרות האמור, הוועדה בחנה את הדברים והחליטה לאשר את המינוי.

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבג"ץ נגד החלטת הממשלה למנות את זיני לראש שב"כ. בעתירה נטען כי ההליך לוקה בפגמים חמורים, מתעלם מנורות אזהרה חמורות ומסכן את עצמאותו הממלכתית של השירות.

השר עמיחי שיקלי אמר: "זכיתי להיות פקודו של דוד זיני ביחידת אגוז, הוא היא מפקד קשוח ותובעני, הוא האדם האחרון שהייתי רוצה להיתקל בו כאויב. אני מאמין בו וביכולותיו ובטוח שיוכל לשקם את הארגון ולהוביל אותו לפסגות חדשות".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין מסר: "אני מברך את ראש השב"כ הנכנס, האלוף דוד זיני, עם מינויו לתפקיד. המינוי החשוב הזה מצטרף לשורה של מינויים שביצענו, אשר הזרימו למערכת כוחות חדשים שדרכם היתה חסומה בעבר. זהו המשך למינויו של השופט בדימוס אשר קולה לנציב תלונות הציבור על השופטים, הנציב הראשון שאינו שופט בית המשפט העליון בדימוס, ולמינויים של עשרות שופטים לבתי המשפט השונים לאחר שנים שקידומם נחסם על ידי ראשי מערכת המשפט. חשיפת האמת והמאבק הנחוש לתיקון מערכת המשפט ולהשבת הדמוקרטיה כבר מביאים תוצאות חסרות תקדים".

"צעד אחר צעד, לבנה אחר לבנה, אנחנו משיבים את הדמוקרטיה. דוד היקר, בהצלחה רבה בתפקידך. אתגרים רבים לפניך. אני בטוח שתוכל להם. כולנו מאחוריך!".

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, בירך: "אני מאחל לאלוף דוד זיני, שמינויו לתפקיד ראש השב"כ אושר היום בממשלה, הצלחה בתפקיד - הצלחתו היא אינטרס של כל ישראלי. שירות הביטחון הכללי הוא ארגון ממלכתי האמון על משימת השמירה על חיי אדם ועל הדמוקרטיה הישראלית. לאלוף זיני משימה מורכבת של למידת הארגון, בנייתו וחיזוקו לאחר המחדל של השבעה באוקטובר, וגם אחריות לשמור על ערכיו ויעודו. בהזדמנות זו, אני מודה לממלא מקום ראש השב"כ ש', שמשרת את מדינת ישראל עשרות שנים, והוביל את הארגון בתקופה מאתגרת - ביעילות, מקצועיות, בשקט ובביטחון".