ראש השב"כ דוד זיני הגיש את תגובתו המקדמית לעתירות שהוגשו נגד מינויו לבג"ץ.

במסמך שהוגש באמצעות פרקליטיו, טען זיני כי מדובר בניסיון פוליטי מובהק לפגוע בו תוך שימוש במערכת המשפט.

לדבריו, מינויו לתפקיד עבר את כל ההליכים החוקיים - החל בבדיקות של הוועדה המייעצת למינויים בכירים בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, וכלה באישור הממשלה.

התגובה המלאה של זיני

זיני ציין כי ועדת גרוניס קבעה שאין כל פגם בטוהר המידות שלו או בעמידתו באמות המידה הציבוריות.

הוא תיאר את הטענות נגדו כ"רכילויות, פרסומים כוזבים ושמועות", וציין כי אין בהן כל ממש. לדבריו, "הדיון בשמועות גוזל את זמנו ואת משאבי מערכת הביטחון, והוא בבחינת ניסיון לצנזר עמדות ודעות בשם ערכי הדמוקרטיה".

בין היתר התייחס זיני להתבטאויות ישנות שלו שהובאו על ידי העותרים כראיה לחוסר התאמה לתפקיד. בציטוט מתוך המסמך כתב, "אין אני ציוני אלא יהודי, ורק יהודי... המושג 'יהודי' מקשר אותי לכל הדורות שקדמו ויבואו". לדבריו, אין בכך פסול, והאמירות משקפות זיקה יהודית עמוקה שאינה סותרת את השירות הציבורי.

עוד נטען בתגובה כי הטענות בנוגע להתנהלותו או למעשיו של זיני חסרות בסיס עובדתי ומשפטי. זיני הדגיש כי הוא מעולם לא הסתיר מידע מהרמטכ"ל, לא הדליף מסמכים לתקשורת, ולא קיים קשרים שיש בהם כדי להוות ניגוד עניינים.

לסיום כתב כי ניסיונו המקצועי, הכולל 33 שנות שירות בצה"ל, תפקידים בכירים, הובלת חטיבת הקומנדו, ומעורבות עמוקה בשיתוף פעולה עם גורמי ביטחון, מהווים את הבסיס למינויו - ולא דעותיו או מוצאו, כפי שטוענים העותרים.