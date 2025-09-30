בישיבת הממשלה שהתקיימה הערב (שלישי) מתח השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביקורת חריפה על התכנית לסיום המלחמה שהציג הנשיא דונלד טראמפ ואמר כי ההסכם מסוכן לביטחון ישראל.

לדבריו, "ההסכם שבפתח הוא הסכם מסוכן לביטחון ישראל. אני עוד אדבר עליו רבות אדוני ראש הממשלה אבל כבר עכשיו צריך לומר שהוא פוגע בביטחון, הוא מלא חורים לא משיג את מטרות המלחמה שקבענו".

בן גביר הוסיף כי ההסכם "מסיג את צה"ל משליטה מבצעית על עזה ומאזורים שנכבשו מפקיר ביטחון ישראל בידי כוחות בינלאומיים, פתאום צד שלישי שידאג לבטחוננו, מעניק חנינה למרצחי החמאס וזה פשוט לא נתפס. צר לי שאני מקלקל לכם את החגיגה".

בהמשך תהה: "מה עם תוכנית ההגירה מה עם סיפוח? יש בהסכם הרע הזה פוטנציאל למדינה פלשתינית מבין שהיה עליך לחץ אבל אסור היה לבוא עם הסכם כזה מלא חורים".

"נכון, כולנו מתרגשים מהחזרת החטופים אבל המחיר כאן לא נתפס ואני עוד אומר את דברי על הדבר הזה", אמר לסיום.

בישיבת הממשלה התייחס נתניהו לפגישתו עם טראמפ אמש בבית הלבן ולתכנית שהציג ואמר: "חזרתי עכשיו מארצות הברית בשליחות הממשלה ובשליחות אזרחי ישראל. באו"ם הצגתי את האמת על מדינת ישראל, של מדינת ישראל, של אזרחיה וחייליה".

בהתייחסות לתכנית טראמפ אמר: "בוושינגטון סיכמתי עם הנשיא טראמפ על מתווה לשחרור כל חטופינו, והשגת כל מטרות המלחמה שהצבנו. אני אמסור דין וחשבון מפורט יותר גם לחברי הממשלה וגם לחברי הקבינט".