בכיר בחמאס אמר הבוקר (רביעי) לרשת BBC כי ארגון הטרור צפוי לדחות את תוכנית הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

על פי הבכיר, תוכנית טראמפ "משרתת את ישראל ומתעלמת מהעם הפלסטיני. חמאס מסרב להתפרק מנשקו ורואה בכוח בין-לאומי 'צורה חדשה של כיבוש'".

גורמים רשמיים אמריקנים התעקשו כי אם חמאס לא יקבל את ההצעה, "ארה"ב, ישראל ושותפות ערביות ובינלאומיות - יקדמו את חזונו של טראמפ באזורים בעזה שכבר אינם בשליטת ארגון הטרור".

באל-ג'זירה דווח כי בכירים מקטאר, מצרים וטורקיה נפגשו עם משלחת המו"מ של חמאס כדי לדון בתוכנית טראמפ. "משלחת חמאס אישרה במהלך הפגישה כי תבחן בצורה אחראית את ההצעה האמריקנית להפסקת האש. משלחת חמאס אישרה כי תעבוד על תגובה רשמית בהקדם האפשרי אחרי סיום ההתייעצויות עם הפלגים הפלסטיניים", נכתב.

בתוך כך, נתניהו אמר אמש בישיבת הממשלה בהתייחסו לתכנית כי "יש כאן נוסח מורכב בכל הנודע למדינה פלסטינית".

לדבריו, "הרשות מחוץ לתמונה. אפילו למועצת השלום לא ממנים נציגים מטעמה. התנאים הם רבים ומחמירים וישראל וארה"ב הן שיחליטו אם הרשות עומדת בתנאים".