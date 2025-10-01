ברכת הרב דוד יוסף ליום כיפור ללא קרדיט

לקראת יום הכיפורים, הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרב דוד יוסף פרסם ברכה מיוחדת לכלל בית ישראל בארץ ובעולם.

"לקראת יום הכיפורים, היום הגדול והנורא, היום הקדוש הזה שבו אנחנו עומדים בתענית כמו מלאכים ומתפללים בפני הקדוש ברוך הוא, אני מתכבד לברך את כל אחינו בני ישראל, שתזכו כולכם להיכתב בספר חיים טובים, אריכות ימים ושנים, שפע של פרנסה טובה", אמר הרב.

הרב הוסיף, "תזכו כולכם לזרע קודש של קיימא, בנים ובנות לעבודתו יתברך. תגדלו אותם לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים, בנחת, שמחה ושלווה".

עוד בירך הרב, "תשרה הברכה תמיד במעשי ידיכם, ויקוים בכם הפסוק 'ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד'. אני מתכבד לברך גם את כל תלמידי החכמים בארץ ישראל שלומדים תורה ששומרת על עם ישראל".

הרב סיים את ברכתו בתפילה לשלום החיילים והחטופים: "את כל החיילים היקרים, שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם ויחזרו כולם לביתם לחיים טובים ולשלום וגם בכלל הברכה את החטופים, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם ויציל אותם מדי אויבינו ויחזרו כולם לביתם לחיים טובים ולשלום. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות".