כתב חדשות 12 בבריטניה, אלעד שימחיוף, משתף ברשת ה-X בתחושותיו הקשות בעקבות הפיגוע הרצחני במנצ'סטר.

"בבריטניה, יום הכיפורים רק הסתיים - וייתכן שזהו יום הכיפורים הקשה ביותר בזיכרון החי של יהדות בריטניה", פתח.

"יום הכיפורים הוא היום הקדוש ביותר, שבו אנו, היהודים, מביטים פנימה, בוחנים את חטאינו ומבקשים סליחה. היום, הלוואי שמי שמחוץ לקהילה הפצועה שלנו היה עושה אותו הדבר".

בהמשך כתב "ב-8 באוקטובר - בעוד הלהבות בקיבוצים בישראל עדיין בערו - התקיימה במנצ'סטר הפגנה נגד ישראל, ובה נאם דובר ששיבח את חמאס. מאז, בריטניה ראתה מפגינים המתחפשים למחבלי חמאס, קריאות שבועיות לאינתיפאדה ולהשמדת ישראל, וצעקות 'מוות לצה"ל'. נתלשו פוסטרים של ילדים חטופים. נאמר לילדים יהודים להסתיר את המדים של בתי הספר שלהם. אדם נחסם מלעבור את הכביש רק כי היה מזוהה כיהודי".

"האנטישמיות בבריטניה נמצאת בשיא של כל הזמנים. והיום, שני יהודים נרצחו רק כי הם יהודים. כל מי שהצדיק את זה, המעיט בחשיבותו או שתק - נושא באחריות. על בריטניה כולה לבחון את עצמה, לכפר ולפעול. חברה שבה יהודים נרדפים ונשנאים היא חברה במשבר וזקוקה לכפרה".