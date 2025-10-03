משטרת מנצ'סטר פרסמה הבוקר (שישי) את שמותיהם של אדריאן דולבי בן ה-53 ומלווין קרביץ בן ה-66 שנרצחו בפיגוע הקשה בבית הכנסת בהיטון פארק. בפיגוע נפצעו עוד ארבעה באורח קשה.

המחבל פרץ את שערי מתחם בית הכנסת, דרס מספר מתפללים, דקר למוות אחד מהם, ואז מצא שהרב והמאבטחים נעלו את הדלתות.

מדובר בנוהל שהציל בדיוק לפני שש שנים מתפללים רבים בבית הכנסת בעיר האלה גרמניה, כשמחבל חמוש הגיע למקום ביום הכיפורים.

לפי המשטרה המקומית, המחבל שחוסל הוא ג'יהאד א-שאמי בן ה-35, אזרח בריטי ממוצא סורי. הוא הגיע לבריטניה כילד קטן, וקיבל אזרחות בשנת 2006. במסגרת החקירה נעצרו שלושה חשודים, שלא ברור עדיין מה הקשר שלהם למחבל: שני גברים בשנות ה-30 לחייהם, ואישה בשנות ה-60 לחייה. הם חשודים בתכנון ובהסתה לפיגועי טרור.

הרב דניאל ווקר, רב הקהילה היהודית של היטון פארק, שמנע אתמול (חמישי) יחד עם מאבטחים מהמחבל שביצע את הפיגוע הרצחני בבית הכנסת במנצ'סטר להיכנס לתוך המבנה, שוחח עם נשיא המדינה יצחק הרצוג שביקש להביע את הערכתו ותודתו לפועלו.

בשיחה, שפורסמה ב"כאן חדשות" אמר הרצוג לרב: "אני שולח את תנחומיי ומודה לך על האומץ האדיר שלך. אני יודע שאתה עדיין בטראומה, אלו היו חברי הקהילה שלך שנרצחו. אני מאוד מצטער. שנדע ימים טובים יותר". הרב ווקר השיב: "מחמם את הלב לדעת שלכם בישראל אכפת מאיתנו".

עד ראייה שהיה במקום אמר כי הרב והמאבטחים הם "גיבורים אמיתיים" וציין כי המתקפה הרצחנית התרחשה כשהחלו התפילות - והרב ווקר לא איבד עשתונות - ומיד הוביל את הקהל למקום מבטחים.

"הרב ווקר היה רגוע להפליא, הוא סגר את דלתות בית הכנסת כדי למנוע ממנו להיכנס פנימה. הוא חסם את כולם בפנים. הוא גיבור, זה היה יכול להיות אפילו גרוע יותר", אמר.

מפקד משטרת מנצ'סטר, סטיבן ווטסון, הדגיש כי "אומץ ליבם המיידי של צוות הביטחון והמתפללים שבפנים, לצד תגובת המשטרה המהירה, מנע מהתוקף גישה לבית הכנסת".