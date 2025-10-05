ראש העיר ירושלים, משה ליאון, סיכם בראיון חגיגי לערוץ 7 את אווירת הימים הנוראים בעיר והתייחס לאירועי חג הסוכות, לתנופת הפיתוח בירושלים ולחזון לעיר חזקה ומאוחדת.

ליאון מתאר את אווירת החג בעיר. "יש פה תהליך מאוד מעניין, מראש חודש אלול ועד אחרי סוכות, ירושלים לובשת חג. הגיעו לכאן מאות אלפים לסליחות. אנחנו באווירה מדהימה, טובה, אווירה של חג", אמר.

לדבריו, האירוע המרגש ביותר הוא העלייה לרגל. "המבקרים מתפעלים מהיופי של העיר ומההתחדשות הנהדרת שבה, וכל ירושלים לובשת חג. אפילו רק להסתובב זה מרגש".

בהתייחסו להמוני המבקרים הצפויים בעיר, אמר ליאון, "תבואו לירושלים ותראו את האחדות והאהבה לבירת ישראל. תהנו מכל רגע". הוא קרא לציבור להחנות את הרכב בחניונים ולהשתמש בתחבורה הציבורית או ללכת ברגל, "התחבורה הציבורית היום יעילה, עם רכבת קלה ואוטובוסים. עדיף שלא לנסוע ברכב בעיר".

ליאון התייחס גם לתנופת הפיתוח בעיר. "אין לי ספק שירושלים זה הדבר הבא של מדינת ישראל. כבר בכניסה לעיר רואים מגדלים חדשים, ואנחנו בתנופת בנייה שלא הייתה כמותה. זה ייתן מענה לצעירים שמחפשים גם תעסוקה וגם מגורים".

על חזון העיר הוסיף, "החזון שלי הוא פשוט - ירושלים חזקה. כשקורים דברים טובים בירושלים, זה עושה טוב בלב לכל עם ישראל".

ביחס לשנתיים של מלחמה ולנופלים הרבים מהעיר, אמר ראש העיר, "אנחנו מחבקים את המשפחות ונעשה הכל על מנת להקל עליהם על הצער הכבד".

בסיום הראיון איחל ליאון לתושבי ירושלים ולכל עם ישראל "שיהיה לכולנו גמר טוב, הרבה בריאות ואריכות ימים, ושסוף סוף נהיה מאוחדים. האחדות היא מאוד חשובה לעוצמתה של ירושלים ושל מדינת ישראל".

ראש העיר הוסיף הזמנה מיוחדת, "אני מזמין את המוני עם ישראל לסוכת ראש העיר בכיכר ספרא. היא פתוחה בכל ימות החג, עם אירועים משמחים סביב השעון".