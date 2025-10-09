גשר המיתרים עם דגלי ארה"ב וישראל אבי מזרחי

עיריית ירושלים האירה הערב (חמישי) את חומות העיר העתיקה וגשר המיתרים בדגלי ארה"ב וישראל, זאת כאות הערכה והוקרה למאמצים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והממשל האמריקני להביא לשחרור כלל החטופים ולסיום המלחמה.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, מסר: "ירושלים, בירת ישראל, מצדיעה ומודה לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ולממשל האמריקאי, על מנהיגות אמיצה והובלה נחושה שסייעו להביא לשחרור החטופים ולסיום המלחמה. זהו רגע של תקווה ואמונה, אושר ואחדות".

הוא הוסיף כי "המהלך שהביא לכך, בשיתוף פעולה הדוק עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וממשלת ישראל, הוא הוכחה לכוחה של שותפות אמיתית וברית חזקה בין המדינות".