נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (שני) פוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social, שבו התייחס למשא ומתן עם חמאס על תוכניתו לסיום הלחימה בעזה, שאמור להיפתח היום במצרים.

בפוסט הביע טראמפ אופטימיות שהשלב הראשון של העסקה ייצא לפועל עוד במהלך השבוע הקרוב, אך גם הזהיר את חמאס כי עליו לפעול במהירות.

"נערכו שיחות חיוביות מאוד עם חמאס, ועם מדינות מכל רחבי העולם - ערביות, מוסלמיות ואחרות - במהלך סוף השבוע, לשחרור החטופים, לסיום המלחמה בעזה, אך חשוב מכך - להשגת שלום נרחב וארוך טווח במזרח התיכון, דבר שכולנו מייחלים לו כבר זמן רב. השיחות הללו מתקדמות בהצלחה ובקצב מהיר", כתב טראמפ.

עוד כתב טראמפ: "נמסר לי כי השלב הראשון צפוי להסתיים במהלך השבוע, ואני מבקש מכולם לפעול במהירות. אמשיך לעקוב אחר הסכסוך בן מאות השנים הזה. הזמן קריטי - או ששפיכות דמים חמורה תתרחש - דבר שאף אחד אינו רוצה לראות!".

אתמות התייחס מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו להתקדמות במגעים בין ישראל לחמאס לקראת הסכם אפשרי.

לדבריו, "נערכות פגישות לגבי ההסכם בין חמאס לישראל - מקווה שהעניינים הטכניים יסתיימו במהירות. נדע מהר מאוד אם חמאס רציני".

רוביו הדגיש כי ההסכם איננו מהווה את סיום הלחימה, ואמר, "ההסכם הוא עדיין לא סיום המלחמה, נדרשת עוד עבודה. אי אפשר לייסד ממשלה ברצועת עזה שאינה חמאס בתוך שלושה ימים".