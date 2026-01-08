ארגון הטרור חמאס בוחן הקמת ועדה אזרחית לניהול ענייני רצועת עזה במסגרת מתווה "היום שאחרי" הלחימה.

הוועדה, לפי הודעת דובר חמאס חאזם קאסם, תורכב ממומחים עצמאיים שאינם משתייכים לארגונים פלסטיניים כלשהם.

לדבריו, חמאס וארגונים פלסטיניים נוספים הסכימו עקרונית על הקמת הגוף החדש. כעת פועלים בארגון הטרור להסדרת העברת הסמכויות אל הוועדה, ולהבטיח את תפקודה התקין בהתאם למשימות שיוגדרו לה.

קאסם ציין כי חמאס אינו מעוניין לקחת אחריות ישירה על המבנה המנהלי שיקום, כל עוד זה יוקם בהסכמה לאומית רחבה. לדבריו, כבר בעבר נמסר כי נציגי חמאס לא ייטלו חלק ישיר בממסד שינהל את הרצועה לאחר סיום המלחמה.

בתוך כך, נציגי חמאס צפויים להגיע בשבוע הבא לקהיר לצורך דיונים על השלב השני של הסכם הפסקת האש עם ישראל. במסגרת השיחות, תיבחן בין השאר רשימת המועמדים האפשריים לכהן כחברי הוועדה האזרחית החדשה.

ישראל מצידה ממשיכה להציב תנאים ברורים להסדר עתידי, ובראשם דרישה לפירוק הזרועות הצבאיות של חמאס.

בירושלים רואים בכך תנאי בסיסי למניעת המשך שליטה בפועל של הארגון ברצועה - גם אם לא ייטול חלק רשמי במנגנון שיקום וניהול אזרחי.

עד פרוץ מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023, ניהלה ועדת המעקב של חמאס את פעילות המשרדים הפלסטיניים בעזה, שהיו כפופים פורמלית לרשות הפלסטינית - אך תפקדו בפועל תחת שליטת חמאס.