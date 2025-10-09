ישראל וחמאס נערכים ליישום השלב הראשון בתוכניתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לשחרור החטופים ולסיום המלחמה ברצועת עזה.

על פי לוח הזמנים המסתמן, היום (חמישי) צפויים הקבינט המדיני-ביטחוני והממשלה להתכנס ולאשר את שחרור האסירים הפלסטינים מבתי הכלא בישראל - תמורת שחרור החטופים, במסגרת השלב הראשון בתוכנית. הקבינט יתכנס בשעה 15:00, ולאחר כשעה תתכנס הממשלה. בשלב זה לא יאושרו יתר מרכיבי העסקה.

לאחר אישור הממשלה, תחל נסיגת כוחות צה"ל לקו שנקבע בתיאום עם חמאס במסגרת התוכנית. ישראל מחויבת להשלים את הנסיגה תוך 24 שעות. אף שהקו טרם פורסם רשמית, גורם ישראלי טען כי מדובר בקו הדומה לקו הצהוב שפרסם טראמפ בסוף השבוע, עם מספר תיקונים שהוסכמו מול ישראל. במסגרת הנסיגה, צה"ל ייצא מהעיר עזה, אשר אליה נכנס לאחרונה במבצע "מרכבות גדעון ב'". ישראל תמשיך להחזיק בשליטה ב-53% משטחי הרצועה.

מרגע השלמת הנסיגה, תחל ספירה לאחור של 72 שעות - שבסיומן יידרש חמאס לשחרר את החטופים בפעימה אחת וללא טקסים פומביים. על פי ההערכות, החטופים החיים ישוחררו ביום ראשון והחללים ביום שני.

ביום ראשון צפוי הנשיא טראמפ לנחות בישראל ולשאת נאום בכנסת.

מקורות מצריים מסרו לערוץ "אל-ערבי" הקטארי כי במסגרת ההסכם, מעבר רפיח ייפתח בשני הכיוונים. עוד סוכם ש-600 משאיות סיוע הומניטרי יוכנסו לעזה מדי יום.

גורם ישראלי מסר כי במסגרת העסקה לא ייכללו מחבלי נוח'בה שהשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר, ולא ארבעת ה"אסים" ששחרורם נדרש על ידי חמאס. בארגון חמאס אישרו כי "אנחנו מחכים להסכמה סופית על רשימת האסירים. מתחייבים לאסירים ומשפחותיהם כי הם יישארו בלב סדר העדיפויות - ולא ננוח עד לשחרור האסיר האחרון".