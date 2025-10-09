הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב (חמישי) לדיון בעסקת החטופים, בהשתתפות חברי צוות המשא ומתן ששבו לישראל.

לפי לוח הזמנים המסתמן, הקבינט המדיני-ביטחוני והממשלה צפויים לאשר את שחרור המחבלים מבתי הכלא בישראל תמורת שחרור החטופים, במסגרת השלב הראשון בתוכניתו של הנשיא טראמפ.

לאחר ישיבת הקבינט תתכנס הממשלה. בשלב זה לא יאושרו יתר מרכיבי העסקה.

השר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר הודיעו כי יצביעו בישיבת הממשלה נגד העסקה.

מוקדם יותר קבע ראש הממשלה בנימין נתניהו את שם המבצע לשחרור החטופים - "שבים לגבולם".

לאחר אישור הממשלה, תחל נסיגת כוחות צה"ל לקו שנקבע בתיאום עם חמאס במסגרת התוכנית. ישראל מחויבת להשלים את הנסיגה תוך 24 שעות. אף שהקו טרם פורסם רשמית, גורם ישראלי טען כי מדובר בקו הדומה לקו הצהוב שפרסם טראמפ בסוף השבוע, עם מספר תיקונים שהוסכמו מול ישראל.

במסגרת הנסיגה, צה"ל ייצא מהעיר עזה, אשר אליה נכנס לאחרונה במבצע "מרכבות גדעון ב'". ישראל תמשיך להחזיק בשליטה ב-53% משטחי הרצועה.

מרגע השלמת הנסיגה, תחל ספירה לאחור של 72 שעות - שעד לסיומן יידרש חמאס לשחרר את החטופים ללא טקסים פומביים. על פי ההערכות, החטופים החיים ישוחררו ביום ראשון והחללים ביום שני. ביום ראשון צפוי הנשיא טראמפ לנחות בישראל ולשאת נאום בכנסת.

בהתאם להחלטה המתגבשת, ייכללו בצעדים גם שחרורם של 250 אסירים ביטחוניים, 1,700 תושבי רצועת עזה שלא היו מעורבים באירועי ה-7 באוקטובר ונעצרו לאחר מכן, וכן 22 קטינים מתחת לגיל 18 תושבי הרצועה. בנוסף, יוחזרו 360 גופות מחבלים.

על פי ההחלטה, אסירים ביטחוניים שהורשעו ברצח, בייצור אמל"ח ששימש לרצח או במעורבות ישירה בשליחת מפגע שביצע פיגוע קטלני - ישוחררו לרצועת עזה או לחו"ל, ויוטל עליהם איסור כניסה לישראל ולשטחי יהודה ושומרון לאלתר.

לפי בן גביר, ההחלטה על גירוש המחבלים התקבלה לדרישתו ונכתבה בהצעת המחליטים שתובא לאישור הממשלה.