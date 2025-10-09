תנועת נחלה תקפה הערב (חמישי) את העסקה לסיום המלחמה והחזרת החטופים וטענה כי מדובר ב"הסכם כניעה מסוכן".

לדברי התנועה, "ההסכם נולד כתוצאה מעיוות מוסרי אשר בא לידי ביטוי בהתנכרות לעובדה שחבל עזה הינו חלק בלתי נפרד מארץ ישראל וחובת עם ישראל לרשת אותו".

"שמחת שובם של החטופים מטשטשת את האמת המרה: בעצם, ברגעים אלה שבהם המשפחות ועם ישראל מחכים בכיליון עיניים לראות את פני הבנים השבים הביתה, נוצרים התנאים למלחמה הבאה", הסבירו בתנועה.

"עכשיו ולא מחר חייבים לומר את האמת: ההסכמים ממיטים על עם ישראל חרפה, תשתית פיזית להתקפה הבאה, אכזרית מקודמתה, ועידוד מוראלי לאויבי ישראל סביבנו וברחבי העולם".

בנחלה הפנו אצבע מאשימה לעברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו: "עתה גם הזמן לומר כי הניכור של ממשלת ישראל והעומד בראשה כלפי חבל עזה שהינה אבר חי מגופה של ארץ ישראל, יצרו עיוות ערכי שעל בסיסו נוצר הסכם כניעה מביש והרה אסון. ובעצם ברגעים גורליים אלה יש להדגיש כי אין הסכם חזק יותר מהברית בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. לכן, תפקידנו בעת הזאת לשנס מותניים ולהגביר את הדרישה לשוב לעזה ואל כל הארץ אשר ניתנה על ידי בורא העולם לאברהם אבינו. זאת היא ברית אברהם האמיתית".

"להמחשת המרחק בין רשעות הגויים ואטימות ליבם כלפי עם ישראל לעומת ההתקדמות בפועל, נזכיר: ארצות הברית דבקה באופן רשמי ברעיון שתי מדינות. היכן בדיוק מתכנן נשיא ארה"ב להקים מדינה באזור בו הוקמו למעלה מ-300 ערים וישובים, וגרים בו קרוב למיליון יהודים? נשיא ארה"ב קרטר ונשיא ארה"ב אובמה ניסו בדרכים שונות למנוע התיישבות. ממשלת ישראל אף התחייבה לא להקים ישובים ולא להקצות קרקע ותקציבים להתיישבות. כל התוכניות של נשיאים וראשי מדינות העולם נבלמו על ידי דבקות באדמת ארץ ישראל. כך היה בעבר וכך יהיה, בעזרת ה', בעתיד".

לסיום נמסר כי "בעת הזאת עלינו להגביר את הדרישה להתיישבות בכל אתר ואתר בארץ שניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא. לא להרפות לרגע! והקדוש ברוך הוא יפתח לנו פתחים. עם ישראל צריך להיות מוכן בלב ובמעשה להיכנס דרך הפתחים ברגע שיתאפשר".