הנשיא טראמפ: "החטופים ישוחררו ביום שני או שלישי" הבית הלבן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (חמישי) בהצהרה כי החטופים צפויים להשתחרר ביום שני או שלישי בשבוע הבא.

טראמפ אמר בבית הלבן: "אני מקווה שנשיג שלום נצחי במזרח התיכון שיבטיח את החזרת כל החטופים. הם אמורים להיות משוחררים בשני או שלישי. הם נמצאים במקומות שאנחנו לא רוצים לראות, וזה יהיה יום של שמחה גדולה".

הוא הוסיף: "אנחנו עובדים על הלו"ז, מתי בדיוק ניסע למצרים ותהיה חתימה רשמית על ההסכם. הדבר הכי מדהים הוא שכל מדינות ערב יהיו שם. כולם חברו לטובת הדבר הזה, ואלו היחסים חשובים ביותר שהיו להן. זה יוצא מהכלל וזה הישג שאף אחד לא הביא קודם".

"הדבר הכי חשוב זה שהחטופים יחזרו. מדובר על 28 חללים, בעיקר גברים, בעיקר צעירים, ואישה אחת שמבחינת אמא שלה היא התינוקת שלה. בשביל ההורים שלהם אלו הילדים שלהם, וזה לא פחות חשוב שיחזרו. הייתי מאוד מעורב בתהליך ולא ראיתי דבר כזה מעולם. זה באמת שלום במזרח התיכון".

עוד הוסיף הנשיא: "7 באוקטובר היה אירוע נורא. אנחנו נדאג לאט לאט לשקם את עזה. אנחנו נראה מדינות שמשקיעות הרבה כסף בעזה וזה יעשה פלאים. אני חושב שבחדשות היו הוגנים וסיקרו את זה (את ההסכם) טוב ובצורה מאוד הוגנת. כולם מאוד אוהבים את זה. אנשים שמעולם לא נתנו לזה הזדמנות הוגנת לא האמינו ונדהמו מהדבר הזה".

הוא התייחס למלחמה עם איראן ואמר: "אני חושב שהתקיפה על איראן היתה מאוד חשובה. אני חושב שאם זה לא היה קורה כבר היה להם נשק גריעיני. אם לא היינו חותמים על זה היינו תחת ענן שחור, ועכשיו יש סיכוי לשלום. הם גם תמכו בהסכם ואנחנו מעריכים את זה ונעבוד איתם. אתם יודעים שיש עליהם עיצומים רבים, אבל גם אותם נשקם".