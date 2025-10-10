רבבות הגיעו בשני ימי חול המועד הראשונים של חג הסוכות לחברון להשתתף באירועים המיוחדים ובסיורים המתקיימים בעיר האבות.

יפעת וייס, יו"ר המועצה הדתית קריית ארבע, נפעמת בכל פעם מחדש מכמות המבקשים להגיע לחברון. "אנחנו שמחים מאוד לראות את ההמונים שהגיעו אלינו בימי חול המועד שבהם אולם יצחק היה פתוח ובכל חברון מטייל עם ישראל היקר. אנחנו רואים עלייה משמעותית במספר המבקרים של כ-35%. אלה רגעים מופלאים".

הזמר חיים ישראל שהופיע בבמה המרכזית סמוך למערת המכפלה מוסיף: "בסוכות ופסח אנחנו כאן בעיר האבות משמחים את עם ישראל. אלה שנתיים שאנחנו בתוך המלחמה ומשמחים את העם והצבא. לכל מקום שקוראים לנו אנחנו מגיעים. הכי חשוב זה להיות בשמחה".

שיראל בלייכר, ממארגני האירוע המרכזי של חול המועד, מסכם: "המונים נהנו כאן מהופעות של זמרים למרגלות מערת המכפלה, יחד עם הפעלות וסיורים בבתים שנגאלו. אנחנו מזמינים את כולם להגיע לחברון ולגעת בשורש של העם היהודי".