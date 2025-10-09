חיל האוויר תקף הערב (חמישי) מבנה בן ארבע קומות בשכונת צברה בעיר עזה, שעות לפני כניסת הפסקת האש לתוקף.

בתקיפה חוסלו לפחות ארבעה מחבלי חמאס ועוד עשרות נלכדו מתחת להריסות המבנה שקרס ממנו זוהתה פעילות נגד כוחות צה"ל.

בישראל אומרים כי התקיפה בוצעה בתגובה לכך שחמאס המשיך לנסות לתקוף היום את כוחות צה"ל ברצועה.

מצה"ל נמסר: "לפני זמן קצר צה"ל תקף חוליית מחבלים בארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה, אשר פעלה סמוך לכוחות והיוותה איום מיידי לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב".

מוקדם יותר הערב גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, הודיעו כי אתמול ביצעו מחבליהם פשיטה על מגנן צה"ל בשכונת תל אל-הווא שבעיר עזה, סמוך לציר נצרים.

בהודעה נמסר כי במהלך האירוע ניהלו המחבלים קרב "מטווח אפס" נגד לוחמי צה"ל, ביצעו ירי נ"ט לעבר שני טנקים וניסו לחטוף חייל, אך לדבריהם "הנסיבות בשטח לא איפשרו זאת".

אתמול דווח כי חוליה של שלושה מחבלים ניסתה לחדור למגנן צה"ל. כוחות צה"ל ביצעו ירי הרחקה לעברם, הזניקו כלי טיס של חיל האוויר שתקפו את החוליה.

שלושת המחבלים חוסלו. באירוע לא היו נפגעים לכוחותינו.