דיצה אור, אמו של אבינתן החטוף בעזה, על הציפייה לשובו ערוץ 14

דיצה אור, אמו של אבינתן החטוף בעזה, שיתפה היום (חמישי) את תחושותיה לקראת שחרורו הצפוי במסגרת העסקה להשבת כל החטופים, כחלק ממבצע "שבים לגבולם".

"אנחנו נכנסים לתקופה חדשה. אנחנו שמחים מאוד ומצפים מאוד. אנחנו עדיין צריכים המון תפילות והמון מאמצים והמון השתדלות, אבל אנחנו בדרך הנכונה והסוף נראה ממש ממש קרוב, הסוף הטוב", אמרה אור בערוץ 14.

האם סיפרה על התהליך הרגשי שעברה עם היוודע דבר השחרור, "זה כבר כמה ימים שזה ככה הולך ונכנס בהדרגה והתגובה הראשונה זה, מה פתאום? זה לנהל ולא לתת לזה להיכנס. כבר היו תקוות שווא".

"אבל בהדרגה האור הולך ובוקע את הסדקים שלו בתוך כל חומות ההגנה, ונכנס פנימה ומפרק את הסלעים בחושך, את כל הכאב ואת כל החרדות הקשות והדאגה והצער, ולאט לאט, האיזונים בין האור והחושך נוטים יותר ויותר לאור".

על מצבה של בנה אין לה מידע, אך ציינה: "אני יודעת שהוא חזק, הוא אחלה גבר, והוא מחוזק מכל כך הרבה אנרגיות ותפילות ונשמות טובות שכל הזמן דואגות לו, כמו לכל החטופים האחרים, ומקבל מזה המון המון כוח, אין לי שום ספק בזה".