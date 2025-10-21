משה אור אחיו של אבינתן ערוץ 7

משה אור, אחיו של אבינתן ששוחרר משבי חמאס וחזר היום לביתו ביישוב שילה, שוחח עם ערוץ 7 וסיפר על התחושות בימים האחרונים.

"אבינתן לא השתנה ורק הפך חזק יותר. הוא התחדד והשתפשף - זה מגניב", אמר משה. הוא הוסיף כי התקופה שאבינתן עבר בשבי הייתה "מאוד מאתגרת", וכללה גם ניסיון בריחה שנמשך חודשים, אך נכשל. "בגלל זה הוא קיבל עונשים והוחזק בבידוד חודשים ארוכים. הוא סבל מרעב, מהתעללויות, עבר תקופה מאתגרת וצלח אותה. זה מראה שהוא גיבור ויש לו רוח איתנה".

לדבריו, עם יציאתו מבית החולים, אבינתן נחוש להמשיך הלאה. "הוא רוצה לטייל בעולם, להשלים את השנתיים שחסרות לו, להבין מה קורה במשפחה - מי התחתן ולמי נולד ילד - להבין מה קורה עם החברים. הוא ממש צמא להשלים את השנתיים החסרות והוא עושה את זה".

משה תיאר גם את הקושי שחווה אחיו מבחינת הבדידות והניתוק מהשפה: "הוא שיתף שהיה לו קשה הבדידות. לא היה לו עם מי לדבר, ובמיוחד בעברית . הצוות של חוטפי חמאס כמעט לא דיבר איתו, ממש התייחסויות בודדות, וזה היה לו הכי קשה".

על הרגעים שבהם חזר אבינתן הביתה, סיפר משה: "מבילינסון לשילה - בכל כיכר אנשים יוצאים עם דגלים, חולצות לבנות, מביאים בקבוקי יין. תמיד ידענו והרגשנו שאנחנו עטופים, אבל היום הרגשנו פי כמה. זה היה מאוד חיובי וטוב לאבינתן"

לסיום, סיפר משה על התכניות הקרובות שלו עם אחיו: "אנחנו צריכים לטייל קצת, להשלים פערים, לשבת לדבר. הוא צריך לבוא אלי הביתה, אבשל לו ואדאג שיעלה במשקל".