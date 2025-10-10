מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס, תחת הכותרת "סיום כולל למלחמת עזה", נחשף הלילה (שישי) בכלי התקשורת בטרם אושר על ידי הממשלה.

לפי המסמך, תוכניתו של הנשיא דונלד טראמפ כוללת סדרת צעדים מתואמים שמטרתם להפסיק את הלחימה ברצועת עזה ולהביא לשחרור החטופים המוחזקים בידי חמאס וארגונים פלסטיניים נוספים.

במסמך נכתב כי המלחמה תסתיים באופן רשמי עם אישור ההסכם על ידי ממשלת ישראל. כל הפעולות הצבאיות - כולל הפצצות אוויריות וארטילריות - יופסקו באופן מיידי. גם פעילות המעקב האווירי תושעה למשך 72 שעות באזורים שמהם נסוגו כוחות צה"ל.

סיוע הומניטרי יוזרם לעזה בהתאם להצעה ובהתאם להסכם מ-19 בינואר 2025. צה"ל ייסוג לקווים שנקבעו, והנסיגה תושלם בתוך 24 שעות מאישור ההסכם על ידי הממשלה. עוד נכתב במסמך כי צה"ל לא יחזור לאזורים שמהם נסוג, כל עוד חמאס יקיים את ההסכם במלואו.

תוך 72 שעות מהנסיגה ישוחררו כל החטופים הישראלים - החיים והחללים. חמאס יחל מיד בבדיקת מצבם של החטופים ויעביר את המידע באמצעות מנגנון שיתוף מידע חדש, שינוהל על ידי מתווכים והצלב האדום. ישראל תעביר מידע על אסירים פלסטינים ועל גופות של תושבי עזה המוחזקות בישראל.

עוד צוין במסמך כי ביצוע חילופי האסירים והחטופים יתקיים ללא טקסים פומביים או סיקור תקשורתי.

צוות משימה בינלאומי - הכולל נציגים מארה"ב, קטאר, מצרים, טורקיה ומדינות נוספות - יפקח על יישום ההסכם ויתאם בין הצדדים.