דובר צה"ל התיר הבוקר (שישי) לפרסום כי רס"ל (מיל') מיכאל מרדכי נחמני, בן 26 מדימונה, נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

נחמני שירת כלוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד ההנדסה הקרבית 614. הוא נהרג מירי צלף בפאתי שכונת שאטי בעיר עזה, במקביל לתחילת נסיגת כוחות צה"ל מהאזור.

האירוע התרחש כשכוח של היחידה שהיה בפעילות במחנה הפליטים הותקף ממארב ירי צלפים. הלוחם נפצע באורח אנוש ולאחר ניסיונות החייאה נקבע מותו.

מספר החללים מתחילת המלחמה עומד כעת על 914.

מוקדם יותר אתמול נפצעו ארבעה לוחמים בתאונה מבצעית בתוך עזה. שניים מהלוחמים נפצעו באורך קשה ושניים בדרגות פציעה קלות יותר.

הלוחמים נפצעו כאשר ג'יפ האמר של חטיבת גולני שנע לכיוון הגבול התנגש בתותח מתנע של צה"ל. הלוחמים טופלו בשטח ופונו במסוקים של חיל האוויר לבתי חולים במרכז הארץ.