שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר הבוקר (ראשון) כי לאחר שלב החזרת החטופים, תעמוד בפני ישראל משימה אסטרטגית חדשה - חיסול כל מערך המנהרות של חמאס ברצועת עזה.

כ"ץ כתב כי "האתגר הגדול של ישראל לאחר שלב החזרת החטופים יהיה הריסת כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה באופן ישיר ע"י צה"ל ובאמצעות המנגנון הבינלאומי שיוקם בהובלת ופיקוח ארה"ב".

לדבריו, מדובר במימוש עיקרון יסוד שסוכם - פירוז רצועת עזה ונטרול חמאס מנשקו. "זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו", כתב.

כ"ץ הוסיף כי הנחה את צה"ל להיערך לביצוע המשימה כבר בתקופה הקרובה, כחלק מהיערכות כוללת לשלב שלאחר החזרת החטופים. "הנחיתי את צה"ל להיערך לביצוע המשימה".

ביום שישי בשעה 12 הודיע דובר צה"ל כי הסכם הפסקת האש נכנס לתוקפו והחלה ספירת 72 השעות שנקבעו בהסכם להשבת החטופים החיים.

כוחות צה"ל התייצבו בקווי ההיערכות העדכניים, בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש והשבת החטופים.

משעות הלילה החלו הכוחות לסגת מנקודות אחיזה ברצועת עזה לעבר הקו הצהוב, בהתאם לסיכומים שנקבעו בתכנית טראמפ לשחרור החטופים.

במהלך אותו הלילה השלים צה"ל את פירוק המוצבים והמגננים שהוקמו בנקודות האחיזה מהן הוא צפוי להתפנות.