טקס היסטורי נערך הבוקר (שלישי) בבית אל, בו נחתם הסכם לפינוי והעתקת בסיס חטמ"ר בנימין לאחר 38 שנות פעילות, והקמת שכונת מגורים חדשה בת 1,200 יחידות דיור.

המהלך, שנעשה ביוזמת משרדי הביטחון והאוצר ובשיתוף המועצה המקומית, צפוי להכפיל את אוכלוסיית היישוב בתוך חמש שנים - מ-7,000 תושבים לכ-14 אלף.

זו הפעם הראשונה מאז ההתיישבות המחודשת בבית אל שמושקת תוכנית פיתוח רחבת היקף, הכוללת רצף אורבני ותשתיתי משמעותי. במועצה מציינים כי כבר בשבועות הקרובים יחלו בתיאומים לקראת יישום הפינוי ותכנון השטח.

הטקס התקיים במעמד שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ראש המועצה שי אלון, יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, מח"ט בנימין אל"מ ענאן פארס וראש המנהל האזרחי תא"ל הישאם אבראהים.

סמוטריץ' אמר בטקס, "היום אנחנו חותמים כאן על הסכם משמעותי מאוד - אבן דרך בפיתוח היישוב בית אל ובחיזוק ההתיישבות היהודית באזור כולו. לא מדובר רק בבניית יחידות דיור, אלא גם בתשתיות, בכבישים, בחיבור אמיתי של היישוב לעורקי התחבורה המרכזיים. בחודשים הקרובים יצא לדרך מכרז להכפלת הכביש המוביל לבית אל מצומת גבעת אסף - כביש דו-נתיבי, דו-מסלולי, שייתן מענה אמיתי לביטחון, לבטיחות ולאיכות החיים".

הוא הוסיף כי "בשנים האחרונות אנחנו זוכים להוביל מהפכה של ממש ביהודה ושומרון, שמתרחשת בזכות אנשים מצוינים במינהלת ההתיישבות, במינהל האזרחי, בפיקוד ובהנהגת הרשויות, שקמים בכל בוקר עם תחושת שליחות היסטורית ועם הבנה עמוקה של המשימה שמוטלת על כתפיהם. אנחנו עושים את הדברים הללו מתוך אחריות לאומית ומתוך בהירות ערכית. תודה לצה"ל, לפיקוד המרכז ועומד בראשו, האלוף אבי בלוט. לא היה להתיישבות כמוהו עשרות בשנים. אנחנו יודעים שיש מי שמבקשים לקדם כאן, חלילה, מדינת טרור ערבית שתאיים על מדינת ישראל כולה. אמרתי זאת ואומר זאת כל עוד אצטרך: משימת חיי היא למנוע הקמת מדינה פלסטינית - ואני דבק במשימה הזו בנחישות מלאה".

כ"ץ אמר, "מדינת ישראל מבטאת, פעם נוספת, בצורה הברורה ביותר את המחויבות והאמון שלה בהתיישבות ביהודה ושומרון, ששומרת על לב הארץ שלנו, מחברת אותנו למורשת, לשורשים ולאידיאולוגיה. המציאות הביטחונית בשנים האחרונות לימדה אותנו שבמקום שבו יש התיישבות יש מציאות ביטחונית משופרת. כפי שההתיישבות מגינה על חלק גדול מאזרחי ישראל, כך תפקידנו הוא לוודא שאנחנו מגינים על המגן".

השר כ"ץ הוסיף כי "ההתיישבות היא חלק מרכזי ממהלך רחב של 'להסיר ולסכל', באופן יזום ואקטיבי, איומים שמסכנים את המתיישבים, ביהודה ושומרון כולה - וכמובן גם כאן, בחבל בנימין".

אלון פתח את דבריו בברכת "שהחיינו" והרמת כוסית, ואמר, "יום זה הוא אבן דרך היסטורית בתולדות בית אל ובתולדות ההתיישבות כולה. פינוי החטמ"ר אינו עוד מהלך תכנוני, אלא בשורה אמיתית לדורות הבאים כאן בבית אל, במקום בו חלם יעקב אבינו והיכן שאנו מגשימים את חזון הנביאים. הקמת 1,200 יחידות דיור בלב יהודה ושומרון היא מנוף אדיר לצמיחה, להבאת משפחות חדשות, לשדרוג התשתיות ולהרחבת השירותים שאנו מעניקים לתושבים".

"אני מודה לראש הממשלה ולשרי הביטחון והאוצר על עשייה בלתי פוסקת והסרת חסמים ביורוקרטיים ופתרון סוגיות תשתיתיות שהיו תקועים לאורך עשורים שנים. מן המקום הזה אנו שולחים מסר ברור: ההתיישבות חיה, צומחת, וממשיכה בגאון כפרק נוסף במסע הארוך של שיבת עם ישראל לארצו".

בסיס החטמ"ר, שהוקם בשנות ה-80, שימש מוקד ביטחוני מרכזי באזור. במזכר שנחתם בין הממשלה למועצה נכתב: "הסכם העתקת החטמ"ר הוא אבן דרך היסטורית המסמלת את המעבר מחזון למציאות, ומבסיס צבאי לשכונות מגורים תוססות. אנו מצהירים על מחויבות משותפת להמשך תנופת הבנייה, לטיפוח איכות החיים ולחיזוק הקהילה בבית אל".

