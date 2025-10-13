שחרור החטופים צפוי להתחיל הבוקר (שני) בשעה 08:00. מקור המעורה בפרטים מסר לעיתון "א-שארק" כי חמאס הודיע לוועד הבינלאומי של הצלב האדום שמסירת החטופים תתבצע משלוש נקודות שונות ברצועת עזה.

אחרי השעה 07:00 פרסם הארגון הרצחני חמאס הודעה רשמית לפיה 20 חטופים חיים ואת שמותיהם. תמיר נמרודי שהיה חשש כבד לחייו אינו ברשימה:

בר קופרשטיין, אביתר דוד, יוסף חיים אוחנה, שגב כלפון, אבינתן אור, אלקנה בוחבוט, מקסים הרקין, נמרוד כהן, מתן צנגאוקר, דוד קוניו, איתן הורן, מתן אנגריסט, איתן מור, גלי ברמן, זיו ברמן, עמרי מירן, אלון אוהל, גיא גלבוע-דלל, רום ברסלבסקי ואריאל קוניו.

המקור ציין כי חמאס יקבע את המועדים המדויקים ויודיע לצלב האדום על מיקומי המסירה. משפחות החטופים החלו לצאת לרעים, לקראת סבב השחרור הראשון.

גורם ישראלי העריך שהשחרור יתבצע בשני שלבים, כשחלק מהחטופים ישוחררו בשעה שמונה בבוקר והחלק השני בשעה 10:00.

בשלב הראשון, החטופים יפגשו גורמים ישראלים, ובהם מומחים שהתנסו בתחום בשנתיים האחרונות. המפגש הראשוני יתקיים מיד עם צאתם משטח הרצועה.

במחנה רעים יתקיים המפגש המחודש של החטופים עם בני משפחותיהם. המקום עבר הרחבה משמעותית לטובת הפעימה הקרובה, שאינה דומה להיקפי השחרור הקודמים. במקום תיערך גם בדיקה רפואית לכל חטוף.

בהמשך יוטסו שורדי השבי במסוקי חיל האוויר לבתי החולים שיבא בתל השומר (שיקלוט 10 מהם), איכילוב בתל אביב (שיקלוט חמישה) ובילינסון בפתח תקווה (שגם הוא יקלוט חמישה).

לאחר הגעת החטופים לישראל עם ליווי הצלב האדום, יחל הארגון לשוב לעזה ולאסוף את ארונותיהם של החללים שמתו בשבי.

בהתאם להסכם בין ישראל וחמאס, ארגון הטרור הרצחני אמור לשחרר בנוסף גם את 28 החללים החטופים. לפי ההערכות בישראל, רק כמחציתם יושבו היום.

בתוך כך, הלילה השתתפו שרי הממשלה במשאל טלפוני דחוף, שנועד לאשר תיקונים נקודתיים ברשימת האסירים הביטחוניים שעתידים להשתחרר במסגרת ההסכם.

במסגרת ההצבעה, אושרה החלפת שני אסירים ביטחוניים שכלולים ברשימה שאושרה קודם לכן - האחד כבר שוחרר, והשני משתייך לתנועת הפת"ח - בשני אסירים ביטחוניים המזוהים עם ארגון חמאס, כאשר שני האסירים המחליפים אינם מרצים עונשי מאסר עולם.

בנוסף, הוחלט להסיר מהרשימה שבעה קטינים תושבי רצועת עזה מתוך 22 שהופיעו בה במקור, ולהוסיף שתי נשים עזתיות. כמו כן, הוחלפה קבוצה של עצורים עזתים באחרים המשתייכים לאותה קטגוריה - עצורים שלא לקחו חלק בטבח ה-7 באוקטובר - כל זאת בהתאם לשיקולי מערכת הביטחון. בעקבות השינויים, מספר תושבי עזה שישוחררו ירד מ-1,722 ל-1,718.

עוד הוחלט לאשר שחרורם של חמישה עצורים נוספים מאותה קטגוריה. במידת הצורך, ניתן יהיה להחליף אותם בחמישה אחרים, כדי למנוע צורך בהצבעה נוספת במהלך הלילה.