השופטים קיבלו היום (רביעי) את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקצר את עדותו בבית המשפט. בעקבות כך, הסתיימה העדות מוקדם מהמתוכנן.

נתניהו הסביר כי הוא סובל מברונכיטיס ואינו חש בטוב. "הרופא שלי אמר לי שאני צריך לקחת כמה ימים של מנוחה", אמר בבית המשפט.

"יש לי ברונכיטיס שמסרבת לדעוך. אמרתי לו שאני לא יכול, שיש אירועים, אז הוא אמר 'תעבוד פחות, תיקח כמה שעות מנוחה'. קיוויתי שלא אצטרך את זה, אבל בסוף זה עולה לגרון. אני מציע לצמצם את השעות היום, אשאר עוד שעה או שעתיים אבל זה המקסימום שאני יכול".

לאחר ההפסקה בדיון הוסיף ראש הממשלה, "אני באמת לא מרגיש טוב, אני לא משתף אתכם בכל הקשיים שלי. דיברתי עכשיו עם הרופא. אמרתי לו שיש דיון ביטחוני שאני נדרש לו. אני לא אפטר מזה אם אני לא אנוח, וזו הבקשה". בתשובה לשאלת השופטים אם הוא יכול להמשיך עוד כשעה, השיב נתניהו בחיוב.

בלשכת ראש הממשלה ציינו כי לא מדובר במחלה מדבקת, זאת לאחר שעלו תהיות כיצד ביקר אמש חטופים ששבו מהשבי כשהוא לא חש בטוב.

ברונכיטיס היא דלקת של הסימפונות - צינורות האוויר המובילים אוויר לריאות ומהן. היא נגרמת לרוב מנגיפים נשימתיים כמו נגיף השפעת, ומתבטאת בשיעול ממושך ולעיתים גם בעייפות ובכאבי גרון. ברוב המקרים מדובר במחלה קלה החולפת מעצמה תוך כשבועיים.