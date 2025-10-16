יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הודיע כי היום (חמישי) הועבר ליועצת המשפטית של הוועדה מסמך מסכם הכולל את מכלול ההערות, ההשלמות והתיקונים שעלו לאחר עבודה עם כלל הגורמים ובראשם צה"ל ומערכת הביטחון.

לדבריו, על בסיס המסמך תגובש בימים הקרובים טיוטת חוק שתנחה את הוועדה בהמשך הליך החקיקה להסדרת סוגיית הגיוס.

ביסמוט מסר: "אני מבקש להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו על הגיבוי המלא לאורך הדרך, לשר לשעבר אריאל אטיאס על שיתוף הפעולה והמעורבות המשמעותית, לגורמי המקצוע בצה"ל ובמערכת הביטחון, ולחיילי המילואים שמביאים את רוח השטח לדיונים שלנו".

עוד הוסיף: "אני גאה בתהליך שאיחד גורמים רבים סביב מטרה משותפת. מתקדמים לאישור חוק היסטורי צעד נחוץ ובלתי נמנע לביטחון ישראל ולעתידה".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מסר: "עקרונות חוק ההשתמטות שניסחו העסקנים החרדים עבור ח"כ בועז ביסמוט נועדו לסכל את גיוס החרדים ולהכשיר את חזרתם של שרי ש"ס לממשלה. בממשלה שנקים, נגייס את כולם".

ח"כ אלעזר שטרן הגיב: "כבר יש חוק - כולם צריכים להתגייס. כל ניסיון לנסח 'חוק גיוס חדש' הוא בסך הכול ניסיון עלוב להכשיר את המשך ההשתמטות החרדית, אחרי יותר משנתיים של לחימה והטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה. אין בעולם חוק שיעבור גם את אטיאס וגם אותנו, המשרתים ובני משפחותיהם. וכל השאר פוליטיקה עלובה של ביסמוט ושותפיו".

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיב, "בזמן שיש לנו אלפי מילואימניקים בכל גבולות המדינה - הממשלה עושה תרגיל מסריח, ממש סוחרת בדם. דווקא היום, יום הזיכרון הלאומי ל-7.10 היא מנסה במחשכים להעביר חוק השתמטות, בתפירה בין הח"כים החרדים לליכוד. בלי לדבר עם עם ישראל, בלי להתייעץ עם הציבור המשרת. והנה אני אומר בצורה הכי ברורה - אין דבר שיותר קורע את העם מהדבר הזה. לצה"ל חסרים לוחמים ואנחנו נדאג לחוק גיוס שיוויוני במדינת ישראל. עם ישראל לא יתן לחוק ההשתמטות לעבור".