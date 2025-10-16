הרמטכ"ל ללוחמים שלחמו בשבעה באוקטובר: "אתם דור הניצחון" דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר ומפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, קיימו היום (חמישי) שיח יחד עם לוחמים ומפקדים שלחמו בקרבות בשבעה באוקטובר.

בין משתתפי הפאנל, לוחמים בגדוד 'עז' (77), לוחמים בגדוד 'גדעון' (13), לוחמים בגדוד 'הבוקעים הראשון' (51) ולוחמים בסיירת הנח"ל (934).

הרמטכ"ל שוחח עם הלוחמים, הקשיב לעדותיהם מקרבות שבעה באוקטובר והתמודדותם מאז. זמיר הביע בפניהם הערכה על רוח הלחימה, אומץ הלב והנחישות שגילו לאורך הדרך באותם רגעים ולאחר מכן, בלחימה ברצועת עזה ובגזרות השונות במהלך השנתיים האחרונות.

הוא פנה ללוחמים ואמר: "בשבעה באוקטובר 2023 נכשלנו במשימתנו בהגנה על אזרחי מדינת ישראל. לכל אחד במעגל סיפור אישי של גבורה יוצאת דופן - מי שקפץ מביתו ביום שמחת תורה ומי שנלחם במוצבים, בצירים ובמסיבת הנובה. אתם - לוחמי השטח, הבנתם את גודל האחריות ונלחמתם למען התושבים באומץ, בנחישות ובאמונה בצדקת הדרך. אתם מייצגים את הרוח של צה"ל".

"מתוך השבר והאובדן צמחו סיפורי הגבורה שלכם, סיפורים מעוררי השראה שמוכיחים שיש תקווה, אתם דור הניצחון. השגתם הישגים מרשימים שמבססים את כוחנו ואת ביטחון מדינת ישראל. מהסיפורים שלכם, אני מרגיש שרוח לחימה זה הנשק שלנו. מי שינצח זה מי שיש לו את הרוח והכוח, זה הלכידות, זה האמונה בצדקת הדרך, בנו. אל תוותרו ב'כוננות עם שחר', אל תוותרו על היסודות והאימונים. זה הבסיס והסוד לניצחון".

לסיום אמר: "המערכה עוד לא הושלמה. נמשיך להאבק עד להשבת אחרון החללים החטופים. נכון לנו עוד שיקום ארוך, שיקום אישי שלכם, שיקום כחברה ושיקום כצה"ל - נוביל את צה”ל אל עתיד של צמיחה, התחדשות ותקווה - בזכותכם, דור הלוחמים והמפקדים שממשיכים לעמוד על משמר מדינת ישראל".