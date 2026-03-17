צה"ל אישר הבוקר (שלישי) כי חיל האוויר ביצע אמש תקיפה מדויקת בלב הבירה האיראנית, טהרן, וחיסל את ע'לאם רצ'א סלימאני, מפקד יחידת ה"בסיג'".

כוחות הבסיג' הם יחידה הכפופה למשמרות המהפכה, ומהווים נדבך קריטי במערך הכוחות החמושים של איראן. תחת פיקודו של סלימאני ב-6 השנים האחרונות, היחידה ריכזה את המאמצים העיקריים לשימור יציבות המשטר.

סלימאני נחשב לאדריכל פעולות הדיכוי נגד מפגינים אזרחיים באיראן. תחת שרביטו הובילו כוחות הבסיג' מעצרים המוניים, שימוש באלימות קשה ודיכוי ברוטלי של המחאות הפנימיות שהתגברו בתקופה האחרונה.

חיסולו של סלימאני אינו אירוע מבודד. בצה"ל מציינים כי מדובר בחלק משרשרת חיסולים של עשרות מפקדים בכירים במערך הביטחוני והצבאי האיראני מאז תחילת המבצע.

סלימאני חוסל יחד עם הפיקוד הבכיר שלו במפקדה חלופית שהוקמה בשטח, כ-1600 ק"מ מהגבול. יחד עמו חוסל גם עוזרו כארישי וכן מפקד הבסיג' בשיראז.

ע'לאם רצ'א סלימאני צילום: דובר צה"ל

בין יעדי התקיפה הלילה נכלל גם עלי לריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ואחד הבכירים במשטר, כאשר בישראל ממתינים לאימות תוצאות התקיפה.

במקביל דווח כי ישראל פגעה בימים האחרונים במתחם תת-קרקעי בעיר קום, שבו שהו בכירי הג'יהאד האסלאמי, בהם אכרם אל-עג'ורי ומוחמד אל-הינדי, לצד פעילים נוספים.

על פי הדיווח, עג'ורי היה מעורב בירי לעוטף ובהכוונת פיגועים ביהודה ושומרון, ולאחר שעבר בין אזורים שונים אותר בדירת מסתור בטהרן וחוסל בשבוע שעבר.

מוקדם יותר הבוקר, במהלך הערכת מצב, הדגיש הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר כי "צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד שורת יעדים באיראן. לצד הפגיעה והשחיקה המתמשכת ביכולות הצבאיות וביכולות הייצור התעשייתיות, אנחנו פועלים נגד גורמי משמרות המהפכה וגורמי הדיכוי של המשטר".

עוד ציין כי "גם הלילה נרשמו הישגים סיכוליים משמעותיים בעלי פוטנציאל להשפיע על הישגי המערכה ועל משימות צה"ל. זאת בנוסף לסיכולים שבוצעו בימים האחרונים באיראן נגד גורמי חוץ, הקשורים גם לזירה הפלסטינית".

בהמשך התייחס לפעילות הממוקדת ואמר, "בין היתר, סוכלו בטהרן בכירים המעורבים בפעילות טרור מעזה ומיהודה ושומרון, אשר הסתתרו בדירת מסתור. המערכה נגד חיזבאללה והסרת האיומים מעל יישובי הצפון ממשיכה להוות זירת פעילות מרכזית נוספת".

בסיום דבריו הדגיש זמיר, "אנחנו ממשיכים בריכוז הכוחות והרחבת הפעולה הקרקעית. שיתוף הפעולה בין צה"ל לפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ממשיך להתהדק, והפעולות המשותפות תורמות להעצמת ההישגים המבצעיים. נמשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים על תושבי מדינת ישראל".