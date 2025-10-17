נאומו של הרב לנדו באירוע נתי אלבר

אלפי בחורי ישיבות השתתפו אמש (חמישי) באירוע ענק בארנה בירושלים, שעסק בחיזוק רוח הלומדים על רקע משבר חוק הגיוס והחשש ממעצרים בשל עריקות.

במהלך הכנס נשא דברים מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, שאשר כי "אותם אלו אשר מנסים להצר את לומדי התורה, אילו היו זוכים לשכון באהלי תורה, אילו היו זוכים לטעום מצוף אמריה ולהתענג על ערבות התורה, לא היו מסוגלים לחשוב את מזימותיהם, ורק בגלל ריחוקם מהתורה שהיא מקור הטוב שבעולם, הם זוממים רע על עולם התורה, יפר השם עצתם במהרה".

הרב לנדו הוסיף, "בחוץ ממשיכים רוחות המלחמה נגד עולם התורה, רוגשות וגועשות, משנאיך נשאו ראש על עמך יערימו סוד, אבל אתם בני הישיבות, דומו להשם והתחוללו לו, התעלמו מהם, מהמונם, ומהמולתם, שאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, המשיכו בתלמודכם ביתר שאת וביתר עוז, השכימו והעריבו עליהם לבית המדרש והם כלים מאליהם".

בדבריו חיזק הרב את תלמידי הישיבות לשמור על דרכם, "בני הישיבות נזר הבריאה מקיימי העולם. דעו את תפקידכם הגדול, השכילו והבינו תוקף יקרת משימתכם, שמרו מכל משמר על מה שזכיתם, ולכן, עליכם לקדש שם שמים בכל תהלוכותיכם".

הוא הוסיף: "לדבוק בתורת רבותיכם ובמוסריהם, ולשמר מסורת הישיבות ללא שום שינוי כלשהו, ובכלל זה גם בדברים שנראים זוטרים, ובפרט בצורת הלבוש ובסגנון הדיבור, התרחקו מכל השפעות החוץ המידרדר מדחי אל דחי, שמרו על מעמדכם הנשגב, חיו חיי תורה כל ימיכם, הרבו תורה וקדושה בעולם, ובזכותם ניגאל במהרה גאולת עולמים".