ראש הישיבה הליטאי הרב דוב לנדו נשא דברים בפני תלמידי ישיבת משכנות התורה בבני ברק, בהם התייחס בחריפות למצבו של הציבור החרדי ולמה שכינה "רדיפת לומדי התורה על ידי השלטונות".

"בחוץ מתרחשים כל מיני דברים וכל מיני דיבורים, חלק גדול מהדיבורים הם דיבורים נגד התורה ונגד לומדי התורה, כל מיני גזרות וכל מיני מזימות, רחמנא ליצלן", אמר ראש הישיבה.

הוא הוסיף, "הדרך היחידה להתמודד עם כל זה, הוא להתעלם מהם ומהמונם, ולעסוק בלימוד התורה בעיון ובשקיעות בכל הכוחות ובכל הזמנים".

עוד קרא הרב לנדו לתלמידים, "לנצל את כל הסקרנות הטבעית, אך ורק לדברי תורה, ויש הרבה מה למצוא בתורה. זו הדרך שקבלנו מרבותינו זצ"ל בכל הדורות, רק להיות שקועים בלימוד התורה".

בהמשך דבריו הדגיש, "רק כך, כל הדברים שמתרחשים בחוץ לא יוכלו לחדור אלינו, ושום כוח שבעולם לא יוכל לנו. ברוך השם בני הישיבה כאן שקועים בתלמודם. המשיכו בדרך הזו שהתוו לנו רבותינו זצ"ל, להיות שקועים בתורה ביתר שאת".