מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, השמיע היום (שני) ביקורת חריפה על תופעת סינון בנות בקבלה לסמינרים בטענה להיעדר כישורים אקדמיים.

בתגובה לשאלה על בנות ממשפחות מוערכות שנדחות מסמינרים גדולים משום שאינן "גאוניות", השיב בתמיהה, "מה זה, ישיבות?".

לאחר שהובהר לו כי מדובר במדיניות קיימת במספר סמינרים, פסק, "זה לא יהיה כלי גבר על אישה".

דבריו מצטרפים לסערה ציבורית המתנהלת בחברה החרדית סביב מדיניות הקבלה של סמינרים לבנות.

בתחילת שנת הלימודים הנוכחית התפתחה בירושלים מחלוקת חריפה לאחר שהעירייה כפתה שיבוצים על מוסדות, וחלק מהסמינרים סירבו לפתוח את שנת הלימודים במשך ימים ארוכים.

הרב לנדו נדרש להתערב גם אז באופן אישי. במכתב ששלח למנהל סמינר מכון בית יעקב למורות בירושלים כתב כי, "קול שוועת התלמידות זועק ואין אפשרות לעמוד מנגד", והורה לפתוח כיתות נוספות עבור בנות שנותרו ללא שיבוץ. בעקבות פנייתו נפתחו שתי כיתות חדשות והתלמידות שובצו.