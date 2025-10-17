העיתונאי החרדי יענקי פרבר תקף את הדיווחים שפורסמו ביממה האחרונה על התקדמות בגיבוש חוק הגיוס, כפי שציין יו"ר ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט. לדבריו, מדובר בספינים תקשורתיים שנועדו לייצר מצג של התקדמות מדומה.

פרבר כתב: "הדיווחים בתקשורת על התקדמות בחוק גיוס בתמיכת החרדים, הם המשך ההונאה של התקשורת בתקופת אדלשטיין, אנשים חיים בסרט, החרדים לעולם לא יתמכו בחוק שיש בו יעדים, גם אם הם פיקטיביים, כי הצבעה למעשה מכשירה גיוס. הקיצונים ימרחו את הקירות ולוחות המודעות עם מודעות ענק שיתארו איך הפוליטיקאים החרדים גורמים לשמד רוחני".

פרבר טוען כי ההדלפות לתקשורת נועדו לשרת את ההנהגה החרדית. "מכיוון שהעסקונה החרדית חייבת להראות לרבנים שהיא פועלת, בגלל שהרבנים לא יכולים בגילם המופלג להתרוצץ בחו"ל לאסוף תרומות שגם ככה לא מספיקות, אנחנו מקבלים 'הדלפות' ופושים ו'פרסום ראשון' ו'חשיפות', כולם ספינים".

בהמשך התייחס גם לתפקוד הקואליציה והאופוזיציה סביב הנושא, "באשר לבוחשים החילונים והדתיים מהקואליציה, הם מורחים זמן מתוך אסטרטגיה, ואל תתפלאו אם חלקים באופוזיציה יסגרו דיל עם החרדים שיזעקו שהחוק נוראי, אבל בחדרים סגורים ישמחו להעביר אותו, תמיד יש פראיירים בפוליטיקה החילונית והדתית שקונים את התותים שכתוב במאמרי מערכת בעיתונות המיינסטרים החרדית".

לדבריו, ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו רואה בחוק הגיוס נושא מרכזי בשלב הזה. "בסוף בכל מקרה נתניהו יקבע את מועד הבחירות לזמן שהכי מתאים לו בלי קשר לחוק גיוס שבכלל לא מעניין אותו. את נתניהו מעניין כרגע החזרת החללים והכנסת כוח זר לעזה כדי לחתום הסכמי נורמליזציה עם מדינות נוספות, ואז לצאת לבחירות".