חסימת משאיות הסיוע צו 9

בעקבות הפרת ההסכם מצד חמאס, פעילי תנועת "צו 9" שיבשו הבוקר (שישי) את מעבר משאיות הסיוע בדרכן למעבר כרם שלום. המשאיות עוכבו במשך כשעה ונאלצו לשנות את מסלול נסיעתן.

כוחות צה"ל והמשטרה פינו את הפעילים מהצירים, לאחר שאלו חסמו את מעבר המשאיות. לדברי הפעילים, המחאה בוצעה "בעקבות הפרת ההסכם מצד חמאס שמסרב להשיב את החטופים החללים". בין המשתתפים היו גם תושבי הדרום ולוחמים במילואים.

מתנועת "צו 9" נמסר, "ארגון הטרור חמאס מפר את ההסכם ומסרב להעביר את החטופים החללים שמוחזקים ברשותו. כל עוד אין הסכם, אסור להמשיך להעביר סיוע לארגון הטרור. הסיוע מאפשר לו להשתקם ללא תמורה ובלי השבת החללים. אף סיוע לא עובר - עד שאחרון החללים חוזר".

יו"ר התנועה, רעות בן חיים, אמרה, "ארגון הטרור חמאס מהתל שוב ושוב במדינת ישראל, שממשיכה להעביר לו את צינור החמצן והאספקה גם כשהוא מפר באופן ברור את ההסכם ומסרב להעביר את אחינו החטופים החללים. הדבר הזה חייב לעצור - אין מתנות חינם לאוייב העם".