תיעוד שהופץ הבוקר (רביעי) מעלה כי במסגרת הכנסת הסיוע לרצועת עזה, נכנסים היום גם משטחים עמוסים במשקאות אנרגיה מסוג XL.

הכנסת הסחורות נעשית כחלק ממערך הסיוע ההומניטרי המועבר לעזה דרך מעברים מפוקחים. עם זאת, פרסום התיעוד עורר הבוקר תגובות חריפות.

תנועת צו 9 מסרה בתגובה: "בזמן שגופתו של רן גואילי גיבור ישראל ז"ל עדיין מוחזקת בעזה, ישראל מעניקה למחבלי חמאס אנרגיה, חמצן ויכולת התאוששות לקראת הטבח הבא. זהו אבסורד מסוכן וחסר כל היגיון! מדינה חפצת חיים לא מחזקת ארגון טרור רצחני. הסיוע חייב להיעצר - עכשיו!"

הבוקר דווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להודיע היום על מעבר לשלב השני בהסכם לסיום המלחמה בעזה. הבית הלבן יודיע הקמת "מועצת השלום לעזה", גוף שיפקח על המצב ברצועה, בראשו יעמוד שליח האו"ם למזרח התיכון לשעבר ניקולאי מלאדנוב.

בנוסף תוקם ממשלת טכנוקרטים פלסטינית שאמורה לנהל את עזה ולהחליף את שלטון חמאס.

ההצהרה תימסר, למרות שחמאס עדיין מחזיק בחלל החטוף רן גואילי, ולפי שעה לא משחרר אותו לקבורה בישראל.

לפני שבוע הצהיר נתניהו כי הושגה הסכמה עם הנשיא טראמפ לפיה מעבר רפיח יישאר סגור ולא תתאפשר בו פעילות, כל עוד לא יוחזר לישראל החלל החטוף.

במערכת הביטחון רואים במעבר רפיח את אחד מקלפי המיקוח המשמעותיים והאפקטיביים ביותר שנותרו בידי ישראל מול הנהגת חמאס.