בממשלה דנים באפשרות לקדם ועדת חקירה ממשלתית, ולא ממלכתית, לחקר אירועי 7 באוקטובר.

פרשן חדשות 12 עמית סגל פרסם את שמות המועמדים לוועדה: שופט העליון בדימוס יוסף אלרון והשופט בדימוס אשר קולה.

שופט העליון בדימוס יוסף אלרון פרש לפני שלושה שבועות בלבד, בהגיעו לגיל 70. השופט בדימוס אשר קולה משמש היום כנציב תלונות הציבור על שופטים. בוועדת החקירה אמורים לכהן חמישה חברים.

דוברות בתי המשפט הבהירה לבקשת אלרון: "השופט בדימוס אלרון נמצא בתקופת שלושת חודשי כתיבת פסקי דין ועד יומו האחרון בבית המשפט לא יעסוק בשום דבר זולת משפט!".

ממועצת אוקטובר, המאגדת 2,000 משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי שבי, שורדי הטבח, תחת הדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית, נמסר: "במשך שנתיים טען ראש הממשלה כי לא ניתן לחקור כל עוד המלחמה בעיצומה. כעת, כשהמלחמה בעזה הסתיימה - בחר ראש הממשלה לפתוח במלחמה נגד המשפחות השכולות ונפגעי ה-7 באוקטובר.

שבנו והזהרנו את ראש הממשלה כי במידה ויטרפד את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית, כחוק, לא נשתוק ונחריף את המאבק.לצערנו, על פי הדיווחים הערב נדמה כי ראש הממשלה בוחר שוב לטייח, להסתיר ולמנות בעצמו את החוקרים - על אף שהוא בין הנחקרים המרכזיים בוועדה שתקום. מחר תערך ישיבת חרום של המשפחות השכולות המובילות את "מועצת אוקטובר" ובה יוחלט על צעדי המחאה המיידיים הקרובים.

אזרחי ישראל, היו מוכנים למאבק חסר פשרות על חקר האמת - לא נאפשר לנחקרים למנות את החוקרים של עצמם. ועדת חקירה ממלכתית תקום. עבור דם ילדינו, עבור אחינו ואחיותינו, עבור הורינו ועבור עתיד מדינת ישראל".