ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק של חבר הכנסת צביקה פוגל מ'עוצמה יהודית', שמבקשת לאפשר למדינה להכריז על ארגוני פשיעה כארגוני טרור.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על ההחלטה ואמר, "נפעיל כל כלי לעצירת השתוללות הפשיעה". לפי תדרוך שנמסר, ראש השב"כ דוד זיני תומך במהלך, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של הארגון.

מנגד, רואי כחלון, ראש המטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, אמר במהלך הדיון כי שוחח עם ראש השב"כ זיני, "והוא הבהיר שכרגע אין שינוי בעמדת השב"כ ביחס לארגוני הפשיעה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בירך "יש ראש שב"כ בישראל!!! גאה שראש השב"כ מביא תפיסה חדשה ואימץ את עמדתי ואת הצעת החוק של חבר מפלגתי, ח"כ צביקה פוגל - הכרזה על אירגוני הפשיעה שמטילים אימה, כאירגוני טרור לכל דבר ועניין. זהו הצעד החשוב והנכון לעשות בעת הזו".

"ניכר כי ראש השירות החדש מביא עימו תפיסה טובה וחדשה לאירגון, בניגוד לקודמו בתפקיד. נמשיך להילחם בפשיעה מהכנסת, לצד פעילות המשטרה שעובדת יום ולילה מול אירגוני הפשיעה. שמחים כי כעת יש לנו שותפים בשירות הביטחון הכללי".

מנגד הבהירו גורמים במערכת הביטחון כי "העמדה הרשמית של השירות שנמסרה לועדה סוכמה בתקופתו של ממלא מקום ראש השירות, ש', ומתנגדת להכרזה על ארגוני פשיעה כארגון טרור. ככל שתעלה בקשה לתקף את העמדה עם ראש השירות דוד זיני, ידרש לכך פרק זמן נוסף לבדיקה ולגיבוש עמדתו".

הצעת החוק של ח"כ פוגל נועדה להרחיב את סמכויות האכיפה כלפי ארגוני פשיעה חמורים, בעיקר על רקע התעצמותם במרחבים מוניציפליים ובחברה הערבית.

בהצעת החוק שלו הוא מציין כי "בדיון ועדת השרים למאבק בפשיעה בחברה הערבית הוצגו נתונים חמורים ומטרידים אודות היקף הפעילות והשפעתם המערכתית של ארגוני פשיעה, במיוחד במרחבים מוניציפליים ובחברה הערבית. מהערכת המצב עולה כי מדובר בגורמים חמושים היטב, המשתמשים בנשק חם ובמטענים. גורמים אלו מהווים איום ישיר על רשויות ונבחרי ציבור בפרט, ועל הציבור ככלל, זאת באמצעות השתלבות במערכות שלטון מקומיות וקיום קשרים עם גורמים חוץ-מדינתיים. לעיתים גורמים אלו אף פועלים כתשתית טרור בפועל. התעצמות זו יוצרת איום אסטרטגי על ביטחון הפנים, על שלטון החוק, ועל שלמות הדמוקרטיה הישראלית".

לדברי פוגל "מטרת הצעת החוק היא לאפשר, במקרים חמורים וחריגים, להכריז על ארגון פשיעה כארגון טרור. הכרזה זו תיעשה על ידי השר לביטחון לאומי באישור שר הביטחון, ובכפוף לקריטריונים מהותיים שיבחנו את אופי הארגון, האמצעים בהם הוא נוקט והאיום הנובע מפעולתו. המשמעות המעשית של הכרזה כזו היא החלת כלל הוראות חוק המאבק בטרור, לרבות סמכויות אכיפה וחקירה".

"באמצעות הצעה זו, תוכל מדינת ישראל להגיב למציאות המתפתחת באופן מותאם, מידתי ומבוקר. החוק נועד להעניק למערכת הביטחון והמשפט את הכלים הדרושים להגנה על ביטחון הציבור, לחיזוק המשילות ולמיגור תופעות אלימות המאיימות על עצם יסודות המדינה".

