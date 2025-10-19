דובר צה"ל התיר הערב (ראשון) לפרסם כי קצין ולוחם נהרגו בתקרית ברפיח, שבה ירו מחבלים לעבר חיילי צה"ל. לוחם נוסף נפצע באורח קשה ופונה לבית חולים.

הנופלים הם רב-סרן יניב קולא (26) וסמ"ר איתי יעבץ (21), תושבי העיר מודיעין. יניב היה מ"פ בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, ואיתי היה לוחם בתוכנית ארז בגדוד של החטיבה.

יניב הותיר אחריו את אישתו נטע, את הוריו דגנית ואורן, האח עידן והאחות יובל. איתי, בוגר בית הספר עירוני ג', הותיר אחריו הורים, איילה ואבישי ואת האח רז.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם דברי תנחומים: "יניב ואיתי ז"ל נלחמו בעוז מול מרצחי החמאס כדי לשמור על ביטחון ישראל. אומץ ליבם וגבורתם יהיו נצורים בליבנו לעד".

הרב שמואל רוזנבלום, ראש ישיבת בני עקיבא לפיד במודיעין, בה התחנך קולא ז"ל, ספד: "יניב היה אדם רציני ומנהיג כבר בילדותו שתמיד חיפש איך לתרום מעצמו ולעשות דברים ערכיים. היה מחובר מאוד לעולם התורני ולדרכה של הציונות הדתית, ולאור זאת המשיך לישיבה בחיספין ומשם לדובדבן ולקצונה בנח"ל. יניב הוא בוגר הישיבה השישי שנפל בקרב על הגנת המולדת והעם. הכאב גדול מאוד אבל אנחנו בטוחים שמותם של בוגרינו היקרים לא היה לשווא אלא כחלק מתקומת העם והארץ".

ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות חיים ביבס ספד: "יניב ואיתי, בוגרי מערכת החינוך העירונית, שהתחנכו על ערכי אהבת האדם והמדינה. כל אחד בדרכו, בגבורה, בענווה ובמסירות. העיר מודיעין מכבים רעות מרכינה ראש על האובדן הגדול ומחבקת את המשפחות בשעות הקשות - רגעים שאין מילים לנחם. בשם תושבות ותושבי העיר אני שולח את תנחומי העמוקים ביותר למשפחות קולא ויעבץ".

מתחקיר ראשוני עולה כי מחבלים הגיחו בסביבות השעה 10:30 ממנהרה ברפיח וירו טיל נ"ט לעבר כלי הנדסי.

זמן קצר לאחר מכן מחבלים אחרים ביצעו ירי צליפה לעבר כלי הנדסי נוסף. בחלוף דקות, מחבלים ירו שוב באמצעות נשק צלפים על כוח במרחב.

בצה"ל אמרו כי מחבלים ירו טילי נ"ט לעבר כוחות שפעלו להשמדת תשתיות טרור במרחב רפיח בהתאם לתנאי ההסכם, "צה"ל החל בתקיפות מטוסי קרב של חיל האוויר ובירי ארטילרי במרחב רפיח להסרת איום, השמדנו מספר פירים מבצעיים ומבנים צבאיים בהם זוהתה פעילות של מחבלים. התקרית היא הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, צה"ל יגיב בעוצמה".