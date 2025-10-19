ישראל הודיעה הערב (ראשון) כי תחדש את אספקת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, זאת לאחר עצירה זמנית שנכנסה לתוקף מוקדם יותר היום.

מוקדם יותר הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו את צה"ל לעצור את הכנסת הסיוע לרצועה, בעקבות הפרה של הסכם הפסקת האש עם ירי שביצע חמאס לעבר חיילי צה"ל ברפיח.

גורם מדיני אישר הערב כי תנועת המשאיות תתחדש בקרוב, ואמר כי "בגלל ההפצצות המאסיביות ועשרות הרוגים בצד של החמאס, ישראל עצרה את תנועת המשאיות היום, שתחודש בגמר ההפצצות".

עוד הוסיף הגורם כי "מעבר רפיח ייפתח רק כשנראה את חמאס ממשיך בהחזרת החטופים החללים בקצב סביר".

השר איתמר בן גביר הגיב: "התקפלות מבישה של לשכת ראש הממשלה. כל זאת ביום בו חמאס רוצח שני חיילי צה"ל, וממשיך להפר את ההסכם ולא למסור את כל גופות חללינו. חייבים להפסיק את הקונספציה, ולחזור ללחימה עצימה בהקדם - תמרון, כיבוש, עידוד הגירה. די להתקפלויות.

מפרטים ראשוניים עולה כי הבוקר הגיחו מחבלים בסביבות השעה 10:30 ממנהרה ברפיח וירו טיל נ"ט לעבר כלי הנדסי.

זמן קצר לאחר מכן מחבלים אחרים ביצעו ירי צליפה לעבר כלי הנדסי נוסף. בחלוף דקות, מחבלים ירו שוב באמצעות נשק צלפים על כוח במרחב.

כתוצאה מהירי נפלו שני לוחמים, רב-סרן יניב קולא (26) וסמ"ר איתי יעבץ (21), תושבי העיר מודיעין. לוחם נוסף נפצע באורח קשה ופונה לבית חולים.

יניב היה מ"פ בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, ואיתי היה לוחם בתוכנית ארז בגדוד של החטיבה.