דיצה אור, אימו של שורד השבי אבינתן אור, מסרה הערב (ראשון) הצהרה לתקשורת מבית החולים בילינסון, שם שוהה בנה מאז שחרורו.

היא פתחה בדברים, "תודה לקדוש ברוך הוא, שהחיינו וקיימנו והגיענו לסוף הטוב הזה. אבינוש שלנו חזר מהשבי הארוך, רזה וחיוור, אבל חזק ומחושל ברוחו יותר מתמיד".

בדבריה סיפרה האם על מצבו של בנה לאחר שובו, "הוא חד, ממוקד, עוצמתי, ציני ומצחיק כמו תמיד, וגם קורן רוך ואהבה". היא הוסיפה כי בנה מתאושש במהירות, "הוא אוכל המון, מתאמן ומתחזק ובעזרת השם ישוב לאיתנו. בתודה להשם ולכולכם הוא חזר ממעמקי התופת והרוע, אל המשפחה, אל החברים ואל עם הנצח".

בהמשך דבריה אמרה, "חלומנו התגשם ועל הדרך הטובה ביותר. אנחנו מוקפים בעיגול קורן של שמחה הכי נפלאה שיש".

"האומץ של כל חיילינו, בכל דרגי השטח ובחלק מהפיקוד הבכיר, וכל ישראל שבעורף, הם שניצחו את המלחמה הקשה הזאת", הוסיפה אור. "בזכות רוח נצח ישראל שהתגלתה, זכינו לניסים עצומים מאת השם".

בסיום דבריה פנתה אור לבנה, "ברוך השב אבינוש, כמה טוב ששבת הביתה", והודתה לחיילי צה"ל "הגיבורים, אמיצי הלב ומלאי הוד האמונה", וכן הודתה לראש הממשלה על הנהגתו בתקופה הקשה, "בעת הקשה ביותר המשכת להנהיג באומץ לב, והחזרת את ילדינו הביתה".