העיר מודיעין-מכבים-רעות אבלה על נפילתם של לוחמי חטיבת הנח"ל רב-סרן יניב קולא (26) וסמל-ראשון איתי יעבץ (23).

37 חיילות וחיילים איבדה העיר מתחילת המלחמה באוקטובר 2023.

רס"ן קולא הותיר אחריו את אשתו נטע, את ההורים דגנית ואורן, את האח עידן והאחות יובל. הוא הבוגר השישי של ישיבת בני עקיבא לפיד במודיעין שנופל במלחמה.

ראש הישיבה, הרב שמואל רוזנבלום, אמר: "הישיבה מרכינה את ראשה ומבכה את נפילתם של רס"ן יניב קולא ז"ל ושל סמ"ר איתי יעבץ. יניב היה אדם רציני ומנהיג כבר בילדותו, שתמיד חיפש איך לתרום מעצמו ולעשות דברים ערכיים".

"הוא היה מחובר מאוד לעולם התורני ולדרכה של הציונות הדתית, ולאור זאת המשיך לישיבה בחיספין ומשם לדובדבן ולקצונה בנח"ל. יניב הוא בוגר הישיבה השישי שנפל בקרב על הגנת המולדת והעם. הכאב גדול מאוד, אבל אנחנו בטוחים שמותם של בוגרינו היקרים לא היה לשווא אלא כחלק מתקומת העם והארץ".

יניב ונטע התחתנו באוקטובר 2022. הוא סיים תואר ראשון תוך כדי שירות הקבע.

עידן, אחיו הגדול, סיפר: "הוא היה לוחם בקומנדו, עבר מסלול, הפך למפקד, והציעו לו קצונה דרך חטיבת הנח"ל. יניב התחיל לפקד בגדודים, שם יכול היה להשפיע ולעצב חיילים. זאת הייתה התשוקה של יניב. הוא היה רכז הדרכה בתנועת הנוער 'כנפיים של קרמבו' שבה הכיר את נטע, תמיד רצה להשפיע ולתרום".

האח עידן סיפר כי יניב ביקר בבית בחג הסוכות. "זה היה המפגש האחרון, הוא סיפר שהוא מאמין בכל תא בגוף שלו שחשוב שנדע מה שהוא עשה. באוגוסט הוא התחיל את תפקיד המ"פ, הוא קיצר את הלימודים לתואר כדי לחזור לחיילים. הוא היה טיפוס משפחתי, הוא התייחס ללוחמי הפלוגה כמו לילדים שלו".

סרן מ', חברו של רס"ן יניב קולא סיפר ב-103 "הוא היה חבר נפש. אנשים חושבים שלקראת גיל 30 אנשים שוכחים לדבר לתוך הלילה. אני יכול להגיד שלי היה חבר. אם הייתי צריך משהו, הייתי אומר: 'קולא אחי, בוא נצא לריצה, והיינו מדברים על כך מה שצריך".

"נטע, אשתו היקרה. אנחנו כל כך אוהבים אותה ומחבקים אותה ברגע הלא פשוט הזה". השניים היו אמורים לחגוג את יום הנישואין השלישי, ולציין עשר שנים ביחד. "שניהם גדלו במודיעין, ומאז התיכון הם חיפשו אחד את השנייה. הוא תמך בה והיא תמכה בו. הוא זכה באישה מדהימה, והיא זכתה בבעל מדהים", אמר.

עם כניסתו לתפקיד המ"פ, אמר רס"ן קולא: "לפני חמש שנים הגעתי לגדוד 932 והתמכרתי לאנשים ולשירי הפלוגה. התמכרתי לדבקות במשימה והחתירה לניצחון, לרעות, לחברות ולתחושת היחד. אני מתרגש להיות בגדוד שהוא משפחה שנלחמתי איתה, שצמחתי בה והתחנכתי בה. אחריות גדולה מאוד אני מקבל על עצמי בהמון ענווה ושמחה. בכמה ימים שיצא לי לראות ולחוות את הפלוגה, אני יודע שיש כאן חומר אנושי מצוין".

הוא הזכיר את דביר ציון רווח, שפיקד על הפלוגה לפניו ונפל בבית חאנון. "הפלוגה הזו נלחמת ואיבדה את מיטב בניה שראוי להזכירם. עם רובם נלחמתי, הם היו אנשי דוגמה ומופת. ועכשיו אני אומר שזה תורי. אני בטוח שהדרך ארוכה, אך מצפה לה ויודע שעל אף האתגרים - הפלוגה תהיה דוגמה ומופת בדיוק כמו נופליה, ושכל משימה נעשה בהתקפיות, נחישות ומקצועיות. אסיים בשיר שאני מאוד אוהב, אתם לאט-לאט תבינו את הסגנון המוזיקלי שלי, שלדעתי מסביר מי היא פלוגת החוד. 'ראשונים תמיד אנחנו, לאור היום ובמחשך, למשימה תמיד אנחנו, אנו הפלחו"ד'. הולה פלחו"ד".

סמ"ר איתי יעבץ עם משפחתו

סמ"ר יעבץ, בוגר תיכון עירוני ג', הותיר אחריו את ההורים איילה ואבישי ואת האח רז. בני המשפחה ציינו כי "איתי היה נער מיוחד במינו. צנוע, מחייך תמיד, חבר אמת, אכפתי ושאפתן. המשפחה עבור איתי הייתה מרכז העולם, ובעיניו הטובות ראה את כולם. איתי היה פעיל בצופים והדריך את שכבת ד' בשלוחה של שבט ארבל בצופים. הוא גם הדריך את הקורס בשבט יובל במודיעין והיה דמות משמעותית מאוד בשבט האהוב עליו".

עוד מסרה המשפחה: "איתי היה ספורטאי מצטיין, שהתחרה בטריאתלון, ובתיכון הצטרף לתוכנית קשת - תוכנית המנהיגות ששמה במרכז את ההיכרות עם אהבת הארץ והיכרות עם כל רובדי החברה הישראלית. לאחר סיום לימודיו יצא איתי לשנת שירות מטעם תנועת הצופים בנתיבות, שם המשיך להעניק מעצמו לסובבים אותו בפרויקטים בקהילה במסירות ובאהבה.

"איתי רצה כל חייו לתרום, להגן על המדינה, להיות לוחם, לשרת את המדינה הכי טוב שאפשר ולהתקדם בצבא 'עד שימונה להיות רמטכ"ל'. הוא הצטרף למחזור הראשון של תוכנית 'ארז', תוכנית עילית בצה"ל להכשרת מפקדי העתיד של יחידות השדה. אהבתו לאדם, למדינה ולחיים עצמם תישאר חקוקה בלב כל מי שזכה להכירו".

סמ"ר יעבץ יובא למנוחות היום בשעה 17:00 בחלקה הצבאית בבית העלמין במודיעין. תושבי העיר הוזמנו להצטרף למסע ההלוויה ולשרשרת דגלים שתלווה אותו, ותצא מבית המשפחה ברחוב יער בן שמן 18 בשעה 16:00.

ראש העיר ביבס ציין עוד בהודעתו: "יניב ואיתי, כל אחד בדרכו, בענווה ובמסירות. העיר מודיעין-מכבים-רעות מרכינה ראש על האובדן הגדול ומחבקת את המשפחות בשעות הקשות - רגעים שאין מילים לנחם. בשם תושבות ותושבי העיר אני שולח את תנחומיי העמוקים ביותר למשפחות קולא ויעבץ. יהי זכרם של יניב ואיתי ברוך".