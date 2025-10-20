יממה לאחר שנפל בקרב ברפיח, מתפרסמים דבריו של רס"ן יניב קולא ז"ל בפני חייליו, שנאמרו עם כניסתו לתפקיד מפקד הפלוגה.

קולא ציטט את דברי המ”פ הקודם רס”ן דביר רווח ז”ל שנפל בקרב, "העיקר שבסוף תעשה הכל כדי שהמדינה תהיה טובה יותר, שהמדינה שלנו תצמח. תקרא לזה שמירה על הבית או הגנה על ישראל או המשך השושלת ואפילו תאמר עכשיו תורי".

בהמשך דבריו אמר, "הפלוגה הזו נלחמת כבר שנה ואיבדה את מיטב בניה שעם רובם נלחמתי אני, והם היו אנשי דוגמה ומופת. עכשיו אני אומר שזה תורי".

עוד הוסיף, "אני עומד כאן ובטוח שהדרך ארוכה, אך מצפה לה ויודע שעל אף האתגרים הפלוגה תהיה דוגמה ומופת בדיוק כמו נופליה, למענם ולזכרם ושכל משימה נעשה בהתקפיות, נחישות ומקצועיות".

קולא, בן 26, מ"פ בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, נפל בקרב אתמול לצד סמל-ראשון איתי יעבץ, בן 21, לוחם בתוכנית ארז בגדוד של החטיבה, שניהם תושבי מודיעין.

בנוסף, לוחם מילואים בכוח צמ"ה באוגדת עזה נפצע קשה. בתקרית נוספת במרחב נפצעו שני חיילים באורח בינוני. הודעות נמסרו למשפחותיהם. מספר חללי צה"ל מתחילת המלחמה עומד על 918.

יניב הותיר אחריו את אישתו נטע, את הוריו דגנית ואורן, האח עידן והאחות יובל. איתי, בוגר בית הספר עירוני ג', הותיר אחריו הורים, איילה ואבישי ואת האח רז.

ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות חיים ביבס ספד: "יניב ואיתי, בוגרי מערכת החינוך העירונית, שהתחנכו על ערכי אהבת האדם והמדינה. כל אחד בדרכו, בגבורה, בענווה ובמסירות. העיר מודיעין מכבים רעות מרכינה ראש על האובדן הגדול ומחבקת את המשפחות בשעות הקשות - רגעים שאין מילים לנחם. בשם תושבות ותושבי העיר אני שולח את תנחומי העמוקים ביותר למשפחות קולא ויעבץ".