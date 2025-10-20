תיעוד שצף ביממה האחרונה ברשתות החברתיות חושף רגע מרגש ומצמרר ממסע של תלמידי ישיבת בני עקיבא מודיעין לפני מעל עשור.

בתיעוד נראה התלמיד יניב קולא, שנפל אתמול בקרב ברפיח, מבצע את השיר "יוצא לאור" של אהוד בנאי, בליווי חברו אפרים זקס על החלילית.

הביצוע צולם במהלך ביקור של תלמידי הישיבה במחנה הריכוז מיידנק שבפולין, שם שרו השניים את השיר בניגון שקט ומרגש לעיני חבריהם למסע.

אתמול בשעות הבוקר נהרג קולא, מפקד פלוגה בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל, לצד חברו לנשק איתי יעבץ, בני העיר מודיעין, בתקרית קשה ברפיח שברצועת עזה.

אביו של יניב, אורן קולא, ספד לו בהלווייתו שנערכה היום בהר הרצל, ואמר, "היסודיות בה עשית דברים הייתה נר לרגליך. המוזיקליות והתמונות עם הגיטרה והאורגן שנשארו מיותמים, רק זיכרון נותר מהנגינה שלך. שבת בצהריים כבר לא תהיה אותו דבר בפתרון חידות. ילד שלנו, נוח על משכבך בשלום, שמור עלינו מלמעלה".

הוא הבוגר השישי מישיבת בני עקיבא מודיעין שנפל בקרב מתחילת המלחמה.

ראש הישיבה הרב שמואל רוזנבלום ספד אמש: "יניב היה אדם רציני ומנהיג כבר בילדותו שתמיד חיפש איך לתרום מעצמו ולעשות דברים ערכיים. היה מחובר מאוד לעולם התורני ולדרכה של הציונות הדתית, ולאור זאת המשיך לישיבה בחיספין ומשם לדובדבן ולקצונה בנח"ל".

הוא הוסיף, "יניב הוא בוגר הישיבה השישי שנפל בקרב על הגנת המולדת והעם. הכאב גדול מאוד אבל אנחנו בטוחים שמותם של בוגרינו היקרים לא היה לשווא אלא כחלק מתקומת העם והארץ".