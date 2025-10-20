לוחם הנח"ל רב סרן יניב קולא ממודיעין-מכבים-רעות, שנפל אתמול (ראשון) בתקרית הקשה בדרום הרצועה, הובא (שני) למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל.

יניב הוא הנופל ה-918 מאז תחילת המלחמה. הוא הותיר אחריו את זוגתו נטע, הוריו דגנית ואורן ואחיו עידן ויובל. בהלוויה השתתף שר המורשת עמיחי אליהו, ראש העיר מודיעין חיים ביבס, שר הכלכלה ניר וברקת ומאות בני אדם.

אביו אורן אמר בכאב: "ילד שלי, החלל שהשארת הוא עצום, אין לתאר את החוסר שאתה לא איתנו. תמיד היית אתה. היסודיות בה עשית דברים הייתה נר לרגליך. המוזיקליות והתמונות עם הגיטרה והאורגן שנשארו מיותמים, רק זיכרון נותר מהנגינה שלך. שבת בצהריים כבר לא תהיה אותו דבר בפתרון חידות. ילד שלנו, נוח על משכבך בשלום, שמור עלינו מלמעלה. אוהב, אבא".

אימו, דגנית, אמרה: "ילד יפה ויקר שלי, כל כך הרבה באו לחלוק לך כבוד אחרון. ילד גיבור שלי, איזה הפסד גדול. היו לך כל כך הרבה חלומות ותכנונים. אני כבר מתגעגעת, נטע תישאר חלק מאיתנו, נמשיך להיות משפחה שמחה ואוהבת - עם משהו חסר בלב".

הלוויתו של יניב קולא צילום: Yonatan Sindel/Flash90

אשתו נטע אמרה: "ידעת תמיד לקרוא אותי ואת כולם כמו ספר פתוח. המצפון שלך היה טהור, תמיד הלכת עם הצדק והוא הדבר היחיד שהיה לנגד עיניך. חתרת להיות כמה שיותר משמעותי ומקצוען. תודה על הזכות להיות כמעט עשור לצידך. היו עוד כל כך הרבה חלומות שרצינו להגשים, אני מצטערת שלא הצלחנו".

יובל, אחותו של יניב, אמרה: "לא חשבתי שאעמוד פה. כששאלתי אותך כל פעם מתי אתה יוצא שוב, תמיד כתבת לי 'המשימה לא הושלמה - עדיין יש חטופים'. אדם שלא רק חושב קדימה אלא גם על מי שמאחוריו. את כל מי שקיבלת תחת חסותך אהבת ללא תנאים - גם עם האחים שלך. אח שמייעץ, שרוצה שאראה מעבר בכל דבר. הסתערת קדימה בלי פחד. אני יודעת שתעשה שם למעלה שמח כמו שרק אתה יודע לעשות. נמשיך לספר איזה בן אדם היית - אח שלי הגיבור. אוהבת אותך לנצח".

אחיו, עידן, אמר: "אני עדיין מחכה שתצוץ, תפתיע אותנו ותצחק מאיזה טררם עשינו לך פה. השכל עוד לא תופס איך דווקא עכשיו, כשסוף סוף קיבלת את תפקיד המ"פ שעבדת כל כך קשה כדי להגיע אליו, דווקא כשהחיים עם נטע התחילו לקרום עור וגידים - איך יכול להיות שלא אראה אותך יותר? כל מי שהכיר אותך יותר מחמש דקות ידע איזה בן אדם יפה אתה וכמה אור וביטחון אתה נותן.

"נהרגת כשעשית מה שאתה אוהב ונלחמת בשביל הערכים שאתה מאמין בהם. דיברנו על המשימה הגדולה, אבל לך היה חשוב החבר'ה מהפלוגה. השילוב בין התמונה הגדולה לקטנה היה אצלך טבעי. ננסה לעמוד בסטנדרטים שלך".