מספר מחבלים חצו הבוקר (שני) את הקו הצהוב והתקרבו לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב שג'אעייה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

בהודעת צה"ל נמסר כי הכוחות ירו לעבר המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום.

בתקיפה הראשונה מאש צלפים מאוגדה 99 נהרגו שני מחבלים. זמן קצר לאחר מכן זוהתה קבוצה נוספת שחצתה את הקו והתקרבה לעמדות צה"ל במרחב, והכוחות ירו לעברה. בתקיפה השנייה נהרג מחבל נוסף ואחרים נפצעו.

בצה"ל הדגישו כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הכוחות.

בעקבות התקריות שר הביטחון ישראל כ"ץ הורה לצה"ל להעביר מסר חד וברור לראשי החמאס בעזה באמצעות מנגנון הפיקוח האמריקאי.

לפי ההנחיה, ארגון הטרור נדרש להרחיק מיידית את אנשיו מהשטח שמעבר לקו הצהוב - האזור הנמצא בשליטת ישראל.

"על כל מחבל חמאס שנמצא מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת ישראל להתפנות באופן מיידי. ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית", כתב השר כ"ץ. הוא הזהיר כי "מי שיישאר בשטח ישמש יעד לתקיפה ללא כל אזהרה נוספת וזאת כדי לאפשר לכוחות צה"ל לפעול בחופשיות ובאופן מיידי מול כל איום".

לסיום הודגש כי "ההגנה על חיילי צה"ל נמצאת בראש סדר העדיפויות וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לוודא את זה".