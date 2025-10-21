חמאס משתתף באופן חשאי בהקמת ממשלת הטכנוקרטים שתנהל את רצועת עזה לאחר סיום המלחמה, כך דווח בכאן רשת ב'. המהלך יאפשר לחמאס לשמור על השפעתו ברצועה גם לאחר סיום הקרבות.

על פי הדיווח, ארגון הטרור הרצחני שיבץ כחצי מההרכב הממשלתי. השיבוצים נעשו על ידי חמאס תוך תמיכה באישים שתומכים בעקרונות הארגון אם כי לא באופן מובהק.

חלקו השני של הרכב הממשלה המיועדת, שבחרה הרשות הפלסטינית, נעשה תוך ידיעה והסכמה שבשתיקה לכך שחמאס שיבץ את חלקו בממשלה, וכך נשמרת לו אחיזה בלעדית ברצועת עזה.

מצרים והמתווכות הערביות הציגו לחמאס את הרשימה המלאה של ההרכב המוצע על מנת לשדר לו שהממשלה המוקמת לא תתנגד לאינטרסים שלו.