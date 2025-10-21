קבלת פנים לאבינתן אור ערוץ 7, רועי עוז/TPS

קבלת פנים חמה ומרגשת נערכה היום (שלישי) לשורד השבי אבינתן אור, ששב לאחר שנתיים ליישוב שילה שבמועצה האזורית בנימין.

עם שובו, המתינו לו מאות תושבים לאורך הדרך, בצמתים ובכיכרות, נושאים דגלי ישראל, שרים ורוקדים בשמחה ובהתרגשות.

בדרכו לביתו בשילה עצר אבינתן לקבלת פנים אצל אחיו המתגורר בישוב לשם בשומרון. מאות מתושבי המועצה בהם תלמידי ישיבת אמי"ת ברוכין התאספו כדי לקבל את פניו.

כשירד אבינתן מהרכב ראש מועצת שומרון יוסי דגן בירך אותו ואמר לו: "מתרגשים לראות אותך בשומרון, יהודי חופשי עם ראש מורם, אנחנו מצדיעים לך אבינתן אחינו הגיבור, מצדיעים לכל משפחת אור הגיבורים שהרימו את הרוח של עם ישראל לאורך כל הימים האלו, אנחנו ננצח ביחד, עם ישראל חי!"

אבינתן אמר למאות התושבים שחיכו לו: "אני רוצה להודות לכולכם על כל התמיכה. אני שומע בשבוע הזה מכל המשפחה שלי איך כל אחד מעם ישראל עזר ותמך ואני מודה לכם. הכח שלנו זה הביחד והאחדות שלנו ואני מקווה שנמשיך בזה. אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו ביחד".

לאחר הביקור בלשם נסעה השיירה לישוב שילה. בצד הדרך המתינו מאות בכחול-לבן כשהם מניפים שלטים ודגלים. בשער היישוב שילה הוצבה שרשרת אנושית - מתושבים, תלמידים וילדים - שהשתרעה מכיכר הכניסה שנקראה על שמו של אבינתן, ועד לבית הכנסת המרכזי.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר מוקדם יותר: "אבינתן, כמה טוב שבאת הביתה! אני וכל תושבי בנימין מתרגשים לקבל בברכה ובאהבה את אבינתן שלנו שחוזר סוף סוף הביתה אחרי שנתיים בהם התפללנו עבורו ללא הרף. אני מאחל למשפחת אור היקרה שהתמודדה בגבורה במשך שנתיים מאתגרות מאין כמוהן, שתדע מעכשיו רק שמחות ובשורות טובות".

צילום: ערוץ 7

צילום: אביגיל אבנט אייל/TPS

צילום: רועי חדי

צילום: רועי עוז/TPS

צילום: ללא קרדיט

צילום: יוסי זליגר/TPS

צילום: יוסי זליגר/TPS

צילום: יוסי זליגר/TPS

צילום: יוסי זליגר/TPS

צילום: יוסי זליגר/TPS

צילום: יוסי זליגר/TPS